高雄七旬婦駕車失控逆向衝撞 機車母子遭夾…母當場無呼吸

高雄市三民區建國三路今天上午發生轎車失控車禍，七旬潘姓婦人開車逆向開向往對向車道，撞上騎機車停路邊的母子，再撞上路邊停車，造成共乘騎機車的丁姓婦人母子遭夾在2轎車之間重傷，丁婦失去生命跡象。確實肇事原因由警方調查中。

今天上午9時40分許，77歲的潘姓婦人開車沿高雄市三民區建國三路直行，經過建國三路與中華三路口，突然失控，逆向衝向對向車道釀禍。

據了解，當時丁姓婦人（53歲）騎機車載18歲兒子，在對向車道路邊停車，遭潘姓婦人的轎車撞上，又推撞到旁邊的路邊停車，致丁姓婦人母子遭夾在2轎車間，丁婦傷重，當場失去生命跡象。