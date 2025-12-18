聽新聞
0:00 / 0:00
高雄七旬婦駕車失控逆向衝撞 機車母子遭夾…母當場無呼吸
高雄市三民區建國三路今天上午發生轎車失控車禍，七旬潘姓婦人開車逆向開向往對向車道，撞上騎機車停路邊的母子，再撞上路邊停車，造成共乘騎機車的丁姓婦人母子遭夾在2轎車之間重傷，丁婦失去生命跡象。確實肇事原因由警方調查中。
今天上午9時40分許，77歲的潘姓婦人開車沿高雄市三民區建國三路直行，經過建國三路與中華三路口，突然失控，逆向衝向對向車道釀禍。
據了解，當時丁姓婦人（53歲）騎機車載18歲兒子，在對向車道路邊停車，遭潘姓婦人的轎車撞上，又推撞到旁邊的路邊停車，致丁姓婦人母子遭夾在2轎車間，丁婦傷重，當場失去生命跡象。
路口的三民一警分局三民派出所員警見狀，趕緊通報119搶救，將丁婦母子送醫急救。警方對潘婦酒測，無酒精反應，正調查確實肇事原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言