三峽無號誌路口 機車撞倒斑馬線婦人…多處骨折送醫
陳姓機車騎士今天上午行經新北市三峽區橫溪路、溪東路口，撞倒一名正在斑馬線上過馬路的蘇姓婦人，雙方均倒地受傷的事故。2人經送醫，陳男雙腳擦挫傷，蘇婦則頭部撕裂傷、身體多處骨折，傷勢較重，所幸均無大礙。轄區三峽警分局已針對陳男未禮讓行人部分依道交條例開罰，詳細車禍原因尚待調查。
據了解，當時19歲陳男自橫溪路往溪東路方向行駛，行經無號誌的事故地點時，疑似未注意及禮讓行走在斑馬線上、正在過馬路的68歲蘇婦，雙雙倒地。2人意識清楚無生命危險，被送往三峽恩主公醫院急救。
警方獲報後，派員至事故現場繪製及協助交通管制，另調閱路口監視器畫面，釐清事故原因。陳男經測酒測值為0，警方另依道交條例「不禮讓行人因而肇事致人受傷」予以舉發，可處18000元以上、36000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年。
