三峽無號誌路口 機車撞倒斑馬線婦人…多處骨折送醫

陳姓機車騎士今天上午行經新北市三峽區橫溪路、溪東路口，撞倒一名正在斑馬線上過馬路的蘇姓婦人，雙方均倒地受傷的事故。2人經送醫，陳男雙腳擦挫傷，蘇婦則頭部撕裂傷、身體多處骨折，傷勢較重，所幸均無大礙。轄區三峽警分局已針對陳男未禮讓行人部分依道交條例開罰，詳細車禍原因尚待調查。

據了解，當時19歲陳男自橫溪路往溪東路方向行駛，行經無號誌的事故地點時，疑似未注意及禮讓行走在斑馬線上、正在過馬路的68歲蘇婦，雙雙倒地。2人意識清楚無生命危險，被送往三峽恩主公醫院急救。