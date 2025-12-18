快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

疑陣頭糾紛 楊梅男凌晨烙人砸車報復

桃園電子報／ 桃園電子報

6545457
桃園市楊梅區永美路445巷14日凌晨3時許發生砸車事件。圖：翻攝自社會事新聞影音

桃園市楊梅區永美路445巷14日凌晨3時許發生砸車事件，疑似是陣頭之間曾發生糾紛，其中一方便糾眾砸毀對方車輛。楊梅警分局表示，警方已調閱監視器畫面，並通知涉案人士到案說明，全案依法偵辦。

S 77922470 0
疑似是陣頭之間曾發生糾紛，其中一方便糾眾砸毀對方車輛。圖：讀者提供

從現場曝光的畫面可以看到，幾台汽車包圍停在路邊的自小客車，隨後有一群人衝下車，有人拿棍棒，也有人拿水泥磚，狠狠的朝自小客車砸，車窗、車燈都被砸毀，現場留下滿地玻璃碎片，還有人一直喊「催落」、「好帥」。

S 77922472 0
車窗、車燈都被砸毀，現場留下滿地玻璃碎片。圖：讀者提供

對此，楊梅警分局回應，46歲王姓男子與41歲黃姓男子先前曾發生口角衝突，黃男便糾眾毀損王男之自小客車，警方受理報案後，立即調閱監視器鎖定黃男等相關涉案人員，後續已通知到案說明，依法偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑陣頭糾紛 楊梅男凌晨烙人砸車報復

延伸閱讀：

  1. 前市長回鍋參選？凌濤：藍營勿以逸待勞、政績應全面鋪排
  2. 自小客掛註銷車牌拒檢 桃園清晨上演警匪追逐

桃園 陣頭 監視器

延伸閱讀

楊梅休息站動線優化卻塞！高公局延長開放路肩時段

桃園66歲婦騎車路口欲左轉 慘遭後方曳引車擦撞輾斃

楊梅2男糾眾談判變喋血互毆 19歲男遭砍傷殺人未遂偵辦

趕送貨？楊梅貨運車追撞曳引車 物流司機受傷送醫

相關新聞

高雄七旬婦駕車失控逆向衝撞 機車母子遭夾…母當場無呼吸

高雄市三民區建國三路今天上午發生轎車失控車禍，七旬潘姓婦人開車逆向開向往對向車道，撞上騎機車停路邊的母子，再撞上路邊停車，造成共乘騎機車的丁姓婦人母子遭夾在2轎車之間重傷，丁婦失去生命跡象。確實肇事原因由警方調查中。

閃辭台南消防局前局長李明峯旅館負傷送醫 幕僚：不要過度揣測

台南市消防局前局長李明峯在位15年，本月12日閃辭後，昨晚在汽車旅館負傷送醫，幸無生命危險。據指出，他退休後仍有不少應酬...

處理包裹起口角 高雄豪宅保全憤持剪捅女秘書…殺人未遂起訴

陳姓保全在高雄鼓山區凹子底一處豪宅社區大樓服務，因大樓包裹量大，陳男與社區管委員會陳姓女秘書起口角，陳男不滿，持剪刀朝著...

三峽無號誌路口 機車撞倒斑馬線婦人…多處骨折送醫

陳姓機車騎士今天上午行經新北市三峽區橫溪路、溪東路口，撞倒一名正在斑馬線上過馬物的蘇姓婦人，雙方均倒地受傷的事故。2人經...

AIT台北辦事處門口出現可疑紙袋 大批警力到場發現裝眼鏡

台北內湖區美國在台協會（AIT）台北辦事處，今天早上9時許，發現有人在大門的鐵柵門內，放置一個紙袋，AIT懷疑是可疑物品...

桃園虎頭山飆滑板測速拍帥照 市府出手要管了

網路近日流傳一段影片，一名頭戴安全帽、身穿螢光背心的滑板玩家從桃園區虎頭山上一路狂飆到山下，沿途做出不少貼地動作，速度快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。