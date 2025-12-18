桃園市楊梅區永美路445巷14日凌晨3時許發生砸車事件。圖：翻攝自社會事新聞影音

桃園市楊梅區永美路445巷14日凌晨3時許發生砸車事件，疑似是陣頭之間曾發生糾紛，其中一方便糾眾砸毀對方車輛。楊梅警分局表示，警方已調閱監視器畫面，並通知涉案人士到案說明，全案依法偵辦。

疑似是陣頭之間曾發生糾紛，其中一方便糾眾砸毀對方車輛。圖：讀者提供

從現場曝光的畫面可以看到，幾台汽車包圍停在路邊的自小客車，隨後有一群人衝下車，有人拿棍棒，也有人拿水泥磚，狠狠的朝自小客車砸，車窗、車燈都被砸毀，現場留下滿地玻璃碎片，還有人一直喊「催落」、「好帥」。

車窗、車燈都被砸毀，現場留下滿地玻璃碎片。圖：讀者提供

對此，楊梅警分局回應，46歲王姓男子與41歲黃姓男子先前曾發生口角衝突，黃男便糾眾毀損王男之自小客車，警方受理報案後，立即調閱監視器鎖定黃男等相關涉案人員，後續已通知到案說明，依法偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑陣頭糾紛 楊梅男凌晨烙人砸車報復