桃園虎頭山飆滑板測速拍帥照 市府出手要管了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

網路近日流傳一段影片，一名頭戴安全帽、身穿螢光背心的滑板玩家從桃園區虎頭山上一路狂飆到山下，沿途做出不少貼地動作，速度快到測速照相機都拍照，引發熱議，但公部門強調行為已違規，將加強該路段巡邏取締工作。

臉書粉絲團「台灣交通地獄」昨天上傳該影片，一名滑板玩家利用斜坡重力加速度，從桃園區虎頭山成功路三段一路往下衝，後方則是一輛機車跟拍。影片中，該玩家途經不少彎道，閃過不少白色的跳動路面，對向還不時有車經過，但玩家沒有減速，還被測速照相拍下身影。

影片吸引不少人觀看分享，留言褒貶不一。有人留言「AI影片一堆人當真」，也有人說「玩掛照相機靠你的」，但也有人認為此行為是玩命，指玩家途中跨越雙黃線又任意變換車道，沒意外是運氣好。

該路段曾發生不少事故，多是追求刺激的民眾飆車甩尾釀禍，為防意外，市府已做中央護欄、跳動路面等防護。雖然汽機車競速行為變少，但未料會有極限運動玩家出現。

針對挑戰極限行為，桃園市交通局指滑板屬於個人運動器材，依道路交通管理處罰條例不能上路，只能在路外的人行道或其他空間使用，玩家此舉已明顯違規。

警方則說，將調閱測速照相與沿途監視器追查滑板玩家身分，依法究責。另外，為防類似情況重演致生死傷事故，近期將派員加強巡邏該路段與取締違規。

滑板玩家從桃園虎頭山上一路狂飆到山下，速度快到測速照相都拍照，桃園交通局認定違規，警方將追查究責。圖／翻攝自臉書粉絲團「台灣交通地獄」
滑板玩家從桃園虎頭山上一路狂飆到山下，速度快到測速照相都拍照，桃園交通局認定違規，警方將追查究責。圖／翻攝自臉書粉絲團「台灣交通地獄」
滑板玩家從桃園虎頭山上一路狂飆到山下，速度快到測速照相都拍照，桃園交通局認定違規，警方將追查究責。圖／翻攝自臉書粉絲團「台灣交通地獄」
滑板玩家從桃園虎頭山上一路狂飆到山下，速度快到測速照相都拍照，桃園交通局認定違規，警方將追查究責。圖／翻攝自臉書粉絲團「台灣交通地獄」

