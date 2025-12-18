快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

影／基隆暖暖溪爆大量白泡沫緊急停抽自來水 消防局澄清非火警泡沬

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

基隆河八堵抽水站上月27日才發生油汙染事件，基隆、汐止逾18萬自來水用水戶受影響，今天上午6時抽水站上游暖暖溪又發現大量不明白色泡沫，從溪旁大排排水口流出，恐汙染原水。環保局已採樣追查並拉攔油索，水公司上午7時14分緊急停抽基隆河水，切換為新山水庫水源供水。

針對基隆河於今天上午出現白色泡沫一事，環保局表示，上午已完成採樣，並在水源橋下拉攔油索攔阻白色泡沬流往下游抽水站，已專案調查中。

台水公司一區處副處長陳昭賢說，今天上午7時14分水公司接獲通報後，立即停止基隆河抽水，切換為新山水庫水源，確保市民飲水安全，會等採取水樣水質合格後才會恢復基隆河抽水。

議員連恩典趕至現場，他說，水源橋下的暖暖溪發現大量白色泡沫的汙染物，經查是從一旁的排水口流出，民眾擔心又流到八堵抽水站造成汙染，第一時間通知水公司，上月才爆發油汙染，今天又有人排放汙染物，「太扯了」，讓民眾都很緊飲用水安全，如果查到排放者一定要重罰。

由於大排上方今天凌晨有火警，外界懷疑是否和消防泡沫射水有關，消防局澄清暖暖溪出現的大量泡沫非為消防局所致。

消防局表示，泡沫是今天上午6時許發現，消防局僅有在今天凌晨2時許在暖暖街281巷一處民宅前滅火，現場為監視器線路，消防人員到場後有部分燃燒，第一時間出水熄滅後，又再以泡沫警戒，泡沫僅試水5秒鐘，並未出泡沫滅火，不致造成大量泡沫。

基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，從溪旁大排排水口流出。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，從溪旁大排排水口流出。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，水公司緊急停抽基隆河原水，切換新山水庫供水，環保局設置攔油索。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，水公司緊急停抽基隆河原水，切換新山水庫供水，環保局設置攔油索。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，水公司緊急停抽基隆河原水，切換新山水庫供水，環保局設置攔油索。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，水公司緊急停抽基隆河原水，切換新山水庫供水，環保局設置攔油索。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪今天上午爆大量白色泡沫，水公司基隆河停抽自來水。圖／議員連恩典提供
基隆暖暖溪今天上午爆大量白色泡沫，水公司基隆河停抽自來水。圖／議員連恩典提供
基隆暖暖溪今天上午爆大量白色泡沫，水公司基隆河停抽自來水。圖／議員連恩典提供
基隆暖暖溪今天上午爆大量白色泡沫，水公司基隆河停抽自來水。圖／議員連恩典提供
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，水公司緊急停抽基隆河原水，切換新山水庫供水，環保局設置攔油索。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，水公司緊急停抽基隆河原水，切換新山水庫供水，環保局設置攔油索。記者游明煌／攝影

