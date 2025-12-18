影／基隆暖暖溪爆大量白泡沫緊急停抽自來水 消防局澄清非火警泡沬

基隆河八堵抽水站上月27日才發生油汙染事件，基隆、汐止逾18萬自來水用水戶受影響，今天上午6時抽水站上游暖暖溪又發現大量不明白色泡沫，從溪旁大排排水口流出，恐汙染原水。環保局已採樣追查並拉攔油索，水公司上午7時14分緊急停抽基隆河水，切換為新山水庫水源供水。

針對基隆河於今天上午出現白色泡沫一事，環保局表示，上午已完成採樣，並在水源橋下拉攔油索攔阻白色泡沬流往下游抽水站，已專案調查中。

台水公司一區處副處長陳昭賢說，今天上午7時14分水公司接獲通報後，立即停止基隆河抽水，切換為新山水庫水源，確保市民飲水安全，會等採取水樣水質合格後才會恢復基隆河抽水。

議員連恩典趕至現場，他說，水源橋下的暖暖溪發現大量白色泡沫的汙染物，經查是從一旁的排水口流出，民眾擔心又流到八堵抽水站造成汙染，第一時間通知水公司，上月才爆發油汙染，今天又有人排放汙染物，「太扯了」，讓民眾都很緊飲用水安全，如果查到排放者一定要重罰。

由於大排上方今天凌晨有火警，外界懷疑是否和消防泡沫射水有關，消防局澄清暖暖溪出現的大量泡沫非為消防局所致。