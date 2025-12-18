閃辭台南消防局前局長李明峯旅館負傷送醫 幕僚：不要過度揣測

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局前局長李明峯在位15年，本月12日閃辭後，昨晚在汽車旅館負傷送醫，幸無生命危險。據指出，他退休後仍有不少應酬，餐敘中常喝多了，昨為此又與妻子吵架所致。然而，該局內因分隊長吸金案等不平靜，外界對其閃辭諸多傳言，親近幕僚說，希望外界不要過度揣測。

消防局說明，昨晚7時許，接獲南區大同路二段一間商旅有報案受傷案件，救護人員回報，傷者為前局長李明峯，傷者表示不小心割到右手肘，經救護人員確認後，為手部有刀傷和血壓偏低，送永康奇美醫院，目前意識清醒，生命徵象穩定。

據了解，李明峯中午與友人餐敘小酌後到汽車旅館休息時，不慎劃傷手臂，因事前有與家人約定接送時間，但逾時未見人；房務人員開門發現他倒臥在內，趕緊打電話叫救護車送醫，所幸人意識清楚。

然而，李明峯退休時外界有諸多傳聞，再加上該局內近日因分隊長吸金案，經檢調搜索，洪姓分隊長拘提到案後，經地院裁押禁見，且近年來消防車輛、裝配等加速汰舊換新，需求量大增，對其撥補過程也傳有不同聲音。

親近幕僚指出，經探視後，前局長已經沒有大礙了，希望外界給他好好休養時間及空間。面對消防局近來風波、傳言不斷，幕僚說，確實聽到很多謠言，外界諸多揣測，都是子虛烏有。

幕僚表示，分隊長吸金案已對洪行政懲處並移付懲戒，且主動將內部調查結果移送司法機關偵辦，並於昨日法院裁定羈押當日立即依法停職；前局長並沒有投資。他也說，近年來台南市消防車及裝配加速汰舊換新，在六都排名名列前茅，實在不知道謠言怎麼來的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市消防局前局長李明峯，本月12日閃辭後，昨晚在汽車旅館負傷送醫，幸無生命危險。圖／本報資料照片
台南市消防局前局長李明峯，本月12日閃辭後，昨晚在汽車旅館負傷送醫，幸無生命危險。圖／本報資料照片

