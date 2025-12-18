影／台中資深警員伸港海釣失足落水 今晨尋獲遺體

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

台中一名年約60歲的魏姓警務員昨天與友人相約前往彰化伸港海釣，途中卻不慎落海失聯。昨天下午出動直升機、海巡與消防人員展開搜救未果，今晨持續搜尋時，卻傳來不幸消息，魏男已被尋獲，確認不幸喪命。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，昨日下午4點多接獲彰化縣消防局第一大隊伸港分隊通報，指海尾蚵道有人落海待援，隨即派遣人員攜帶救生救難裝備及救生艇趕赴現場。經詢問報案人得知，有釣客於海尾蚵道距岸約2公里處失足落水，搜救人員隨即展開海面搜尋，並申請空勤總隊直升機支援。

直升機於晚間抵達現場後投入搜尋，但未有發現，考量當時潮汐及天候狀況不佳，晚間暫緩搜救行動，待天亮後再度進行。

今天清晨6點多，海巡人員接獲在地蚵農通報，指出海作業時，在距離海尾蚵道岸際約1.4公里處發現一名疑似失蹤者。搜救人員趕抵後，以長背板涉水將人搬運回岸邊，惟已無生命跡象。

家屬隨後搭乘蚵農船隻前往現場指認，確認死者為落海失聯的魏姓警務員。至於魏男確切落海原因及死因，仍待警方進一步調查釐清。

台中一名年約60歲的魏姓警務員昨天與友人相約前往彰化伸港海釣，途中卻不慎落海失聯，今早尋獲遺體。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
台中一名年約60歲的魏姓警務員昨天與友人相約前往彰化伸港海釣，途中卻不慎落海失聯，今早尋獲遺體。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

