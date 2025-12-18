快訊

阿北搭錯車烏日迷途驚魂 靠口袋這一物…暖警連繫孝兒接回

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中8旬曾姓老翁不慎搭錯公車，日前天寒深夜迷途在烏日區榮和路一帶，走進超商求助，所幸賴姓超商店員機警通報，烏日警分局三和派出所員警暖心協助，憑藉老翁口袋中的一張手寫字條，成功聯繫上駕駛末班客運的兒子接回。

三和派出所所長楊儒陸說明，員警接獲店員通報趕到現場，發現曾姓老翁年事已高且聽力不佳，無法清楚表達姓名與住處。由於當晚氣溫驟降，員警擔心老翁受寒，遂先將其帶返派出所安置。

「阿伯，先吃碗麵暖暖身！」曾姓老翁回到派出所，楊儒陸立刻泡了一碗熱騰騰的泡麵給老翁充飢。老翁隨後默默從口袋掏出一張摺疊好的字條，上面僅寫著一組電話號碼。

​員警撥通電話後，才得知電話那頭的兒子是名客運司機，當時正駕駛著台北南下台中的末班車。聽到父親迷路，曾姓老翁的兒子雖然焦急，但仍需完成工作，只能拜託員警暫時代為照顧，承諾下班後立刻接回。

曾姓老翁的兒子終於在隔天​凌晨2時，趕抵派出所，看到曾姓老翁平安坐在派出所內，激動地感謝員警。他表示，父親雖年邁，但最大興趣就是搭公車到處走走。為了成全父親的快樂，又擔心他走丟，才想出在口袋放置「聯繫字條」的方法。沒想到這張字條發揮作用，加上員警與店員的熱心協助，讓這場迷途驚魂記圓滿落幕。

台中市警局烏日分局分局長劉雲鵬表示，這張「口袋字條」是預防走失的最佳示範。家中如有走失之虞的親人或記憶力減退的長輩，務必多加留意並注意動向，出門時最好有親友在旁邊照料，避免獨自出門。如發現行蹤不知去向，可立即向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等特徵，以利警方搜尋。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

在三和派出所所長楊儒陸（中）等員警協助下，曾姓老翁的兒子到派出所接回曾姓老翁（左）。圖／讀者提供
在三和派出所所長楊儒陸（中）等員警協助下，曾姓老翁的兒子到派出所接回曾姓老翁（左）。圖／讀者提供
三和派出所所長楊儒陸（左）泡了一碗熱騰騰的泡麵給曾姓老翁（右）充飢。圖／讀者提供
三和派出所所長楊儒陸（左）泡了一碗熱騰騰的泡麵給曾姓老翁（右）充飢。圖／讀者提供

