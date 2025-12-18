快訊

反光鏡砸車判國賠 區公所向包商求償敗訴…原因出爐

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市安樂區1支設在人行道反光鏡，被強風吹倒後砸毀轎車，市府賠償11萬元後，由安樂區公所向業者求償，指反光鏡應埋入地底60公分，業者僅埋7公分有瑕疵。法官以區公所未舉證，要求以此規格設置等理由判敗訴，業者免賠。全案可上訴。

安樂區公所提出訴訟，指去年2月26日和廣告公司成立承攬契約，由業者在安樂區新崙里民活動中心外的人行道設置反光鏡。去年10月31日康芮颱風來襲時，這支反光鏡受風雨影響傾倒，砸中李女停放在停車格的轎車。

李女向基隆市政府請求國家賠償，安樂區公所代理市府與李女達成協議，由市府在今年1月2日撥付賠償金11萬元給李女，區公所再依國家賠償法規定向設置反光鏡的業者求償。

安樂區公所指出，反射鏡傾倒後發現，反光鏡主柱體扣除地面人行道磚厚度，僅埋入地面下約7公分，才會傾倒。公所洽詢其他協力廠商，答覆反光鏡埋設深度一般而言最低30公分。這面反光鏡鏡面直徑80公分，其他廠牌同一直徑反射鏡裝設說明，指埋設深度應為60公分。

區公所說，基隆氣候陰濕，施作地點為人行道地磚地板，施作時應格外考量此不利的環境因素。業者為專業廠商，有告知並建議公所安裝方式附隨義務，卻逕以原工法施作，導致主柱體埋設深度不足而傾倒，應依不完全給付規定負損害賠償責任，支付區公所11萬元。

業者答辯，本案賠償金由基市府撥付，安樂區公所僅為執行單位，提起訴訟不適格，法院應依職權駁回。此外，業者已履約並經公所驗收合格，撥款支付報酬，代表公所認可工作成果符合品質要求。

業者說，受康芮颱風外圍環流影響，事發當天基隆測站最大陣風風速達41.4公尺／秒，超過一般結構耐風設計標準。即便埋設深度達一般工法規範，仍可能倒塌，本案屬天災不可抗力，業者不負賠償責任。況且區公所未提證據，僅以臆測主張施工有瑕疵，舉證顯有不足。

業者還說，在這起國家賠償程序中，市府和區公所未進行責任鑑定或追查施工原因，就逕自賠償李女。賠償是出於行政和解或政策考量，非法院判決或確定責任所生義務，區公所不得據此主張代位求償。

法官審理後指出，李女向基市府請求國家賠償，由安樂區公所「代理」與她成立協議，再由市府撥付賠償金11萬元，求償權應歸屬市府，區公所依國家賠償法向被告求償，依法無據。

區公所主張，查詢他廠牌相同直徑反光鏡規格表，埋設深度要達30公分，因被告僅埋入約7公分，為不完全給付，但被告否認，法官認為應由區公所負舉證責任。

法官說，區公所雖有提出「安全廣角鏡規格表」證明主張，但這張規格表為他廠牌同一直徑反射鏡裝設說明，原告又未舉證證明，雙方約定以這張規格表作為設置標準，自不足作為求償依據，判決區公所敗訴，業者免賠。

基隆市安樂區設在人行道的反光鏡，被強風吹倒後砸毀轎車，市府賠償11萬元後，以埋入地底60公分，但業者僅埋7公分有瑕疵，轉向業者求償。法官以區公所未舉證，要求以此規格設置等理由判敗訴。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市安樂區設在人行道的反光鏡，被強風吹倒後砸毀轎車，市府賠償11萬元後，以埋入地底60公分，但業者僅埋7公分有瑕疵，轉向業者求償。法官以區公所未舉證，要求以此規格設置等理由判敗訴。圖／翻攝自GoogleMap

