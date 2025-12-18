快訊

台中35年資歷警員驚傳溺斃 彰化海灘發現遺體...分局：深感哀痛

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化伸港海尾海灘昨晚驚傳溺水意外，今確認台中第四分局魏姓警務員昨休假時前往釣魚卻失聯，一早在海灘被發現遺體。警方表示，魏從警已35年，平時工作認真、與同事間互動良好，私下也喜歡釣魚，傳出身亡一事警方深感哀痛，也將協助家屬治喪。

台中第四分局表示，魏姓警務員（59歲）昨天17日休假和友人到彰化伸港釣魚，途中不慎失聯，直到18日上午7點多在伸港海尾海灘外海3公里處發現遺體。

警方表示，魏任職第四分局保防組，從警已35年並育有2子均已成年、就業，魏個性樸實、人緣佳，且平時工作表現認真負責，與同事間互動良好，勤餘喜從事釣魚休閒活動，生活交往單純。

第四分局也說，對於魏員一事深感哀痛，已全力協助家屬處理撫卹與治喪事宜，希望在最艱難的時刻，陪伴家屬度過失去至親的痛楚。

台中第四分局魏姓警務員昨休假前往彰化伸港釣魚卻失聯，今上午在海灘發現遺體。記者曾健祐／翻攝
台中第四分局魏姓警務員昨休假前往彰化伸港釣魚卻失聯，今上午在海灘發現遺體。記者曾健祐／翻攝

