快訊

女清潔員慘死「下半身靠皮撐著」…妹：心真的很痛 肇事者非常惡劣

80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

郵差不送信了！丹麥郵政結束400年寄送服務

女清潔員慘死「下半身靠皮撐著」 妹：心真的很痛 那個人真的非常惡劣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員工作時，遭48歲涉嫌酒駕的鄭姓男子駕車高速衝撞，導致當場死亡，下半身嚴重骨折，家屬透露動用到5名大體修復師修補遺體。陳姓死者的胞妹昨深夜在Threads發文，她親眼看到姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來」，謝謝修復師們沒人沒夜幫忙趕工。

陳姓女清潔員的妹妹發文，「今天親眼看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來，我真的很難過，那個人真的真的非常惡劣…。但是我們真的很謝謝修復師們沒人沒夜的幫我們趕工，能做到這樣已經很好了。真的非常感謝您們」。

陳姓死者的妹妹感謝大眾關心，「謝謝大家對我們的安慰，也謝謝大家願意無條件伸出援手，我們都有收到，真的真的非常感謝。真的謝謝大家，還有我的朋友，我家人的親朋好友們的關心，謝謝你們」。

其他網友表示，「希望決定出殯之日，能夠公告，讓我們有機會獻上我們最深的敬意」、「祝福你們平安度過，對方很惡劣，會受到報應的」、「拜託酒駕毒駕一律死刑」、「酒駕真的不該被原諒，傷害的是一整個家庭，只希望法律能更保護像你們這樣無辜的人，別再讓憾事重演」、「酒駕真的完全不可饒恕」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

23歲陳姓女清潔員遭酒駕車禍高速衝撞，當場死亡。記者袁志豪／翻攝
23歲陳姓女清潔員遭酒駕車禍高速衝撞，當場死亡。記者袁志豪／翻攝

酒駕 妹妹

延伸閱讀

影／酒駕畫面曝光！香酥鴨業者上車前還和友人聊天 1分鐘撞死女清潔員

酒駕奪命引眾怒！許富凱黑底白字痛批：到底要毀多少家庭

無照酒駕撞死路人 19歲男賠錢和解判3年半

影／香酥鴨老闆撞死女清潔員…連夜酒駕移動軌跡曝 警追有無同車者

相關新聞

女清潔員慘死「下半身靠皮撐著」 妹：心真的很痛 那個人真的非常惡劣

台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員工作時，遭48歲涉嫌酒駕的鄭姓男子駕車高速衝撞，導致當場死亡，下半身嚴重骨折，家屬透...

汐止福德1路大樓4樓深夜起火 消防員引導3人避難…幸無人傷

昨深夜11時許，新北市汐止區福德1路1棟13層樓的混凝土結構集合住宅4樓後方冒出火煙，火勢約20分鐘便撲滅，燃燒後陽台雜...

基隆八旬嬤上山採竹筍未歸 救援人員搜山找到人背救下山

基隆市陳姓八旬嬤昨一早上山採竹筍，到晚間仍沒有回家，家人焦急尋找未果昨晚間8時報案求助，消防人員、員警上山找人，約1小時...

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳他在旅館負傷送醫

台南市前消防局長李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，本月12日他突然在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長...

台中18歲男大生暗夜宿舍墜落送醫不治 校方：哀痛與不捨

台中市西屯區一所私立大學的18歲男大生今天凌晨從宿舍墜落，救護車到場時，男大生已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治，校...

23歲女清潔員遭酒駕男撞死 南市府：比照因公致死全力協助家屬爭取權益

台南安平區日前發生鄭姓男子酒後駕車追撞清運車輛，造成年僅23歲女清運人員不幸身亡的重大事故，台南市環保局表示， 該名人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。