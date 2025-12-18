女清潔員慘死「下半身靠皮撐著」 妹：心真的很痛 那個人真的非常惡劣
台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員工作時，遭48歲涉嫌酒駕的鄭姓男子駕車高速衝撞，導致當場死亡，下半身嚴重骨折，家屬透露動用到5名大體修復師修補遺體。陳姓死者的胞妹昨深夜在Threads發文，她親眼看到姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來」，謝謝修復師們沒人沒夜幫忙趕工。
陳姓女清潔員的妹妹發文，「今天親眼看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來，我真的很難過，那個人真的真的非常惡劣…。但是我們真的很謝謝修復師們沒人沒夜的幫我們趕工，能做到這樣已經很好了。真的非常感謝您們」。
陳姓死者的妹妹感謝大眾關心，「謝謝大家對我們的安慰，也謝謝大家願意無條件伸出援手，我們都有收到，真的真的非常感謝。真的謝謝大家，還有我的朋友，我家人的親朋好友們的關心，謝謝你們」。
其他網友表示，「希望決定出殯之日，能夠公告，讓我們有機會獻上我們最深的敬意」、「祝福你們平安度過，對方很惡劣，會受到報應的」、「拜託酒駕毒駕一律死刑」、「酒駕真的不該被原諒，傷害的是一整個家庭，只希望法律能更保護像你們這樣無辜的人，別再讓憾事重演」、「酒駕真的完全不可饒恕」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言