女清潔員慘死「下半身靠皮撐著」 妹：心真的很痛 那個人真的非常惡劣

台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員工作時，遭48歲涉嫌酒駕的鄭姓男子駕車高速衝撞，導致當場死亡，下半身嚴重骨折，家屬透露動用到5名大體修復師修補遺體。陳姓死者的胞妹昨深夜在Threads發文，她親眼看到姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來」，謝謝修復師們沒人沒夜幫忙趕工。

陳姓女清潔員的妹妹發文，「今天親眼看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來，我真的很難過，那個人真的真的非常惡劣…。但是我們真的很謝謝修復師們沒人沒夜的幫我們趕工，能做到這樣已經很好了。真的非常感謝您們」。

陳姓死者的妹妹感謝大眾關心，「謝謝大家對我們的安慰，也謝謝大家願意無條件伸出援手，我們都有收到，真的真的非常感謝。真的謝謝大家，還有我的朋友，我家人的親朋好友們的關心，謝謝你們」。

其他網友表示，「希望決定出殯之日，能夠公告，讓我們有機會獻上我們最深的敬意」、「祝福你們平安度過，對方很惡劣，會受到報應的」、「拜託酒駕毒駕一律死刑」、「酒駕真的不該被原諒，傷害的是一整個家庭，只希望法律能更保護像你們這樣無辜的人，別再讓憾事重演」、「酒駕真的完全不可饒恕」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康