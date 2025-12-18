基隆八旬嬤上山採竹筍未歸 救援人員搜山找到人背救下山

基隆市陳姓八旬嬤昨一早上山採竹筍，到晚間仍沒有回家，家人焦急尋找未果昨晚間8時報案求助，消防人員、員警上山找人，約1小時找到陳婦，發見她體力不支無法行走，背救下山送醫，幸好沒有大礙。

昨晚8時市警三分局七堵派出所獲報，陳姓阿嬤在七堵自強路山上失蹤家屬請求協尋，消防局人員到場了解，發現是85歲陳婦早上出門採竹筍未歸，身上又沒有帶手機。

家屬表示，陳姓阿嬤身材中等，約150公分，戴紅色帽子，著深藍色上衣黑色長褲 。

消防局派遣二大隊、七堵、暖暖、百福分隊共6車13人前往協尋，昨晚約9時發現失蹤老婦人，意識清楚無法行走，背救及使用長背板搬運下山。