快訊

【即時短評】老柯說沒空間 恰吉說有意見 賴卓還要蠻幹「不副署」？

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳在旅館負傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳他在旅館負傷送醫

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導

台南市前消防局長李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，本月12日他突然在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群，引發外界討論；今天晚間傳出李在汽車旅館受傷，消防隊獲報後前往將他緊急送醫，所幸並無生命危險。

消防局說明，今天晚間7時許，接獲南區大同路二段一間商旅有報案受傷案件，救護人員回報，傷者為前局長李明峯，傷者表示不小心割到右手肘，經救護人員確認後，為手部有刀傷和血壓偏低，送永康奇美醫院，目前意識清醒，生命徵象穩定。

奇美醫院指出，目前李前局長已由醫療團隊進行相關處置，病況穩定，院方將全力提供醫療協助，並依病人及家屬意願，暫不對外公布詳細病情，請外界給予病人及家屬隱私與空間，感謝各界關心。

據了解，李明峯中午與友人餐敘小酌後到汽車旅館休息時，不慎劃傷手臂，因事前有與家人約定接送時間，但逾時未見人；房務人員開門發現他倒臥在內，趕緊打電話叫救護車送醫，所幸人意識清楚。

李明峯是中央警察大學（第47期）消防學系大學、義守大學管理研究所碩士畢業。台南縣市合併以來，李擔任消防局長至今年12月已長達15年，是六都任職最長的消防局長，歷任賴清德、黃偉哲兩任市長。

據指出，11日晚間李明峯還在消防局內開會，12日凌晨卻在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群；市府表示，李明峯因個人家庭因素，向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

請辭案獲准於12日即日生效，新任局長就職典禮昨天在市政會議舉行，新任局長楊宗林宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人；黃偉哲表示，李明峯前局長長年堅守第一線，帶領團隊守護城市安全，其付出與貢獻深植台南，市府特別頒贈感謝紀念牌，感謝其多年來對消防工作的投入。

台南市前消防局長李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，今天晚間傳出李在汽車旅館負傷，所幸並無生命危險。本報資料照片
台南市前消防局長李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，今天晚間傳出李在汽車旅館負傷，所幸並無生命危險。本報資料照片

黃偉哲 台南 汽車旅館 救護人員 警察

延伸閱讀

影／紙風車來了！客家親子劇「燈怪」26日台南安平連演3天

台南新營民宅煮食氣爆波及10多戶 黃偉哲提醒瓦斯使用安全事項

六都任期最長台南消防局長李明峯退休 楊宗林接任宣誓就職

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

相關新聞

影／酒駕畫面曝光！香酥鴨業者上車前還和友人聊天 1分鐘撞死女清潔員

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，警方追查有那些人跟鄭傳吉一起飲酒、是否有搭上...

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳他在旅館負傷送醫

台南市前消防局長李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，本月12日他突然在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長...

台中18歲男大生暗夜宿舍墜落送醫不治 校方：哀痛與不捨

台中市西屯區一所私立大學的18歲男大生今天凌晨從宿舍墜落，救護車到場時，男大生已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治，校...

23歲女清潔員遭酒駕男撞死 南市府：比照因公致死全力協助家屬爭取權益

台南安平區日前發生鄭姓男子酒後駕車追撞清運車輛，造成年僅23歲女清運人員不幸身亡的重大事故，台南市環保局表示， 該名人員...

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金聲押獲准 消防局：立即停職

台南消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢調搜...

台南屋主煮東西人卻跑到外面...民宅二樓竄濃煙 消防：人離火熄很重要

台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊調度五個分隊前往搶救，撲滅火勢後，發現屋主煮東西，卻在沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。