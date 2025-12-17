六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳他在旅館負傷送醫

台南市前消防局長李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，本月12日他突然在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群，引發外界討論；今天晚間傳出李在汽車旅館受傷，消防隊獲報後前往將他緊急送醫，所幸並無生命危險。

消防局說明，今天晚間7時許，接獲南區大同路二段一間商旅有報案受傷案件，救護人員回報，傷者為前局長李明峯，傷者表示不小心割到右手肘，經救護人員確認後，為手部有刀傷和血壓偏低，送永康奇美醫院，目前意識清醒，生命徵象穩定。

奇美醫院指出，目前李前局長已由醫療團隊進行相關處置，病況穩定，院方將全力提供醫療協助，並依病人及家屬意願，暫不對外公布詳細病情，請外界給予病人及家屬隱私與空間，感謝各界關心。

據了解，李明峯中午與友人餐敘小酌後到汽車旅館休息時，不慎劃傷手臂，因事前有與家人約定接送時間，但逾時未見人；房務人員開門發現他倒臥在內，趕緊打電話叫救護車送醫，所幸人意識清楚。

李明峯是中央警察大學（第47期）消防學系大學、義守大學管理研究所碩士畢業。台南縣市合併以來，李擔任消防局長至今年12月已長達15年，是六都任職最長的消防局長，歷任賴清德、黃偉哲兩任市長。

據指出，11日晚間李明峯還在消防局內開會，12日凌晨卻在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群；市府表示，李明峯因個人家庭因素，向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

請辭案獲准於12日即日生效，新任局長就職典禮昨天在市政會議舉行，新任局長楊宗林宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人；黃偉哲表示，李明峯前局長長年堅守第一線，帶領團隊守護城市安全，其付出與貢獻深植台南，市府特別頒贈感謝紀念牌，感謝其多年來對消防工作的投入。