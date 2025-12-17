聽新聞
0:00 / 0:00
23歲女清潔員遭酒駕男撞死 南市府：比照因公致死全力協助家屬爭取權益
台南安平區日前發生鄭姓男子酒後駕車追撞清運車輛，造成年僅23歲女清運人員不幸身亡的重大事故，台南市環保局表示， 該名人員雖非環保局編制清潔隊員，是執行清運公務期間發生意外，環保局已第一時間向家屬表達最深切的慰問，並全力提供必要協助。
環保局表示，已比照公教人員因公致死，免予殯葬相關費用，減輕家屬負擔；有關慰問金發放，已向環境部法制單位爭取放寬資格；此外，也將依勞務委外契約及保險機制，積極協助家屬辦理保險理賠及相關補償事宜，並督促業者依約辦理；後續如涉及司法程序，市府也將提供必要的行政協助與法律資源，確保家屬權益。
市府社會局也表示，將請社工人員進一步訪談評估相關協助。因涉及酒駕，可提供免費律師資源，市府也將持續協助相關法律諮詢與支持。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言