23歲女清潔員遭酒駕男撞死 南市府：比照因公致死全力協助家屬爭取權益

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南安平區日前發生鄭姓男子酒後駕車追撞清運車輛，造成年僅23歲女清運人員不幸身亡的重大事故，台南市環保局表示， 該名人員雖非環保局編制清潔隊員，是執行清運公務期間發生意外，環保局已第一時間向家屬表達最深切的慰問，並全力提供必要協助。

環保局表示，已比照公教人員因公致死，免予殯葬相關費用，減輕家屬負擔；有關慰問金發放，已向環境部法制單位爭取放寬資格；此外，也將依勞務委外契約及保險機制，積極協助家屬辦理保險理賠及相關補償事宜，並督促業者依約辦理；後續如涉及司法程序，市府也將提供必要的行政協助與法律資源，確保家屬權益。

市府社會局也表示，將請社工人員進一步訪談評估相關協助。因涉及酒駕，可提供免費律師資源，市府也將持續協助相關法律諮詢與支持。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鄭姓男子酒駕撞死23歲陳姓女清潔員。圖／本報資料照片
鄭姓男子酒駕撞死23歲陳姓女清潔員。圖／本報資料照片

