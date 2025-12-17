台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金聲押獲准 消防局：立即停職

台南消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢調搜索其住處及其辦公室查扣相關事證，認他涉犯銀行法及詐欺罪嫌重大，昨向法院聲押獲准；消防局指出，裁押當日立即依法停職。

據了解，洪姓分隊長已屆退休年齡。他被控涉參與高風險投資活動，並以低本金、高獲利吸引被害人加入，且每月都可分利，甚至私下成立投資群組，讓不少人參與投資，甚至涉嫌鼓勵參與者發展下線，聲稱這樣才能獲利翻倍。

直到受害人想要出金，卻被投資平台要求繳稅，發現資金拿不回來，才驚覺受騙，向消防局投訴，事情才曝光。據指出，洪姓分隊長為人風評不錯，所以不少同事、義消因相信他而受害。台南市調查處前天持搜索票前往洪及多名主要下線住處，查扣電腦、手機等設備 。

然而，洪對諸多案情三緘其口，檢察官擔心他與其他下線串供，昨天向台南地院聲請羈押獲准。消防局今晚指出，接獲相關檢舉與通報後，已即刻配合臺南市政府政風處依法啟動調查程序，並全力配合司法機關釐清事實真相，絕不包庇，亦不護短。

市長黃偉哲表示：市府團隊對於公務人員違失行為，一向秉持依法行政原則，相關案件一律依法辦理，絕不寬待；市府已責成相關單位全力配合調查，以維護公務體系廉潔與市民信任。

消防局長楊宗林表示，為維護公務紀律與消防機關形象，消防局已對洪行政懲處並移付懲戒，且主動將內部調查結果移送司法機關偵辦，並於昨日法院裁定羈押當日立即依法停職，確保消防勤務正常運作、不受影響。