影／酒駕畫面曝光！香酥鴨業者上車前還和友人聊天 1分鐘撞死女清潔員

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，警方追查有那些人跟鄭傳吉一起飲酒、是否有搭上他的車，中途下車；如今鄭在昨天8時5分上車的監視器影像曝光，確認他一人坐上車後，先倒車再往左開出，大約駕駛400公尺就撞死陳女。

警方調閱監視器，確認鄭昨天凌晨先去中西區一間酒吧，4時許再去安平區另一間酒吧喝到天亮，經追查確認跟鄭一起喝酒的友人，並沒有搭上他的車，而鄭就是肇事賓士車的車主；依據路口監視器畫面可以看到，鄭在8時3分跟朋友一起走出安平區酒吧，8時5分坐上車。

監視器畫面顯示，鄭上車前，朋友從後抱住他，二人聊了一小段時間，此時鄭不小心打開後車廂；鄭坐上駕駛座後，另一名友人開車到路口，下車幫鄭關上後車廂，也上前聊了幾句，隨後二名友人就一起坐上另一輛車，鄭隨即倒車，向左開出後直行，開約1分鐘便在慶平路肇事。

據了解，這間酒吧店員表示，鄭在昨晨5時許走進店裡看起來就蠻醉的，應該是第一次來，之前沒見過，要離開時有問要幫忙叫車或代駕嗎，但鄭並未理會就跟朋友邊講話邊離開。曾任檢察官的黃睦涵說明，如果店員跟友人都明確阻止鄭酒駕，鄭仍執意為之，檢方會請求加重其刑。

黃睦涵指出，刑法並沒有課予一起喝酒的友人有阻止酒駕者開車的義務，因此車子是誰開的，檢方就只會追究酒駕者的刑責；鄭涉犯刑法第185條之3第2項不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌，刑責可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

鄭傳吉昨上午8時許駕駛賓士車沿安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路旁收運垃圾的垃圾車，陳姓女隨車清潔員走向車尾準備作業時被撞，夾在兩車中間，當場死亡；鄭的酒測值高達每公升0.95毫克，目擊者說，鄭受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說「有請代駕沒開車」。

陳女舅舅在臉書指出「我們不會輕易放過那位鄭姓駕駛」，並寫下「那個女孩是我的姪女，她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鄭傳吉在昨天8時5分上車的監視器影像曝光，確認他一人坐上車後，先倒車再往左開出，大約駕駛400公尺就撞死陳女。記者袁志豪／翻攝

