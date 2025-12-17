台南屋主煮東西人卻跑到外面...民宅二樓竄濃煙 消防：人離火熄很重要

台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊調度五個分隊前往搶救，撲滅火勢後，發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中，導致引起冒煙起火；消防局指出，民眾要離開烹調爐具旁邊時，切記要關閉爐火，謹記「人離火熄」。

消防局指出，下午1時38分，人員到達現場後，發現民宅二樓有濃煙竄出，立即架梯登上，確認廚房瓦斯爐的鍋子與旁邊雜物正在冒煙燃燒，便以水線快速撲滅火勢；經確認家中當下無人、火勢亦無造成更擴大的延燒，後續隨即向返家屋主宣導煮食烹調的安全觀念。

第七大隊德興分隊小隊長黃培書提醒，居家煮食不慎火災很常見，烹調食物時務必要特別留意，當民眾要離開烹調爐具旁邊時，切記要關閉爐火，「人離火熄」，才不會因為忘記關閉爐火導致乾燒甚至火災的發生。

此外，安裝住宅用火災警報器很重要，建議家中烹調爐具要選用具有「熄火安全裝置、溫度感知功能或是異常遮斷功能的烹調爐具」，以降低火災的發生機率和安全保障。

為提升弱勢族群防災意識，並強化避難逃生觀念，第七大隊今天也由灣裡分隊與婦女防火宣導隊，前往南區鴻佳啟能庇護中心，邀請住民及心工作人員共同體驗，消防衣帽鞋穿著體驗、射水體驗，並宣導防火災「小火快跑、濃煙關門」觀念知識。