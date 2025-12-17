快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊調度五個分隊前往搶救，撲滅火勢後，發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中，導致引起冒煙起火；消防局指出，民眾要離開烹調爐具旁邊時，切記要關閉爐火，謹記「人離火熄」。

消防局指出，下午1時38分，人員到達現場後，發現民宅二樓有濃煙竄出，立即架梯登上，確認廚房瓦斯爐的鍋子與旁邊雜物正在冒煙燃燒，便以水線快速撲滅火勢；經確認家中當下無人、火勢亦無造成更擴大的延燒，後續隨即向返家屋主宣導煮食烹調的安全觀念。

第七大隊德興分隊小隊長黃培書提醒，居家煮食不慎火災很常見，烹調食物時務必要特別留意，當民眾要離開烹調爐具旁邊時，切記要關閉爐火，「人離火熄」，才不會因為忘記關閉爐火導致乾燒甚至火災的發生。

此外，安裝住宅用火災警報器很重要，建議家中烹調爐具要選用具有「熄火安全裝置、溫度感知功能或是異常遮斷功能的烹調爐具」，以降低火災的發生機率和安全保障。

為提升弱勢族群防災意識，並強化避難逃生觀念，第七大隊今天也由灣裡分隊與婦女防火宣導隊，前往南區鴻佳啟能庇護中心，邀請住民及心工作人員共同體驗，消防衣帽鞋穿著體驗、射水體驗，並宣導防火災「小火快跑、濃煙關門」觀念知識。

消防局長楊宗林呼籲，歲末寒冬用火用電頻繁，務必定期檢查電器設備，安裝住宅用火災警報器是家中預防及保命利器。第七大隊大隊長石家源則表示，身心障礙者在災害發生時往往是避難弱勢族群，安排宣導體驗營，將消防知識轉化為肢體體驗，有助於住民瞭解防火災知識重要性。。

第七大隊灣裡分隊前往南區鴻佳啟能庇護中心，宣導防火災「小火快跑、濃煙關門」觀念知識。記者袁志豪／翻攝
第七大隊灣裡分隊前往南區鴻佳啟能庇護中心，宣導防火災「小火快跑、濃煙關門」觀念知識。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
第七大隊灣裡分隊前往南區鴻佳啟能庇護中心，宣導防火災「小火快跑、濃煙關門」觀念知識。記者袁志豪／翻攝
第七大隊灣裡分隊前往南區鴻佳啟能庇護中心，宣導防火災「小火快跑、濃煙關門」觀念知識。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝
台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊發現屋主煮東西，卻在沒有關火的情況下離開家中。記者袁志豪／翻攝

火災 警報

相關新聞

影／酒駕畫面曝光！香酥鴨業者上車前還和友人聊天 1分鐘撞死女清潔員

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，警方追查有那些人跟鄭傳吉一起飲酒、是否有搭上...

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金聲押獲准 消防局：立即停職

台南消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢調搜...

台中18歲男大生暗夜宿舍墜落送醫不治 校方：哀痛與不捨

台中市西屯區一所私立大學的18歲男大生今天凌晨從宿舍墜落，救護車到場時，男大生已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治，校...

23歲女清潔員遭酒駕男撞死 南市府：比照因公致死全力協助家屬爭取權益

台南安平區日前發生鄭姓男子酒後駕車追撞清運車輛，造成年僅23歲女清運人員不幸身亡的重大事故，台南市環保局表示， 該名人員...

台南屋主煮東西人卻跑到外面...民宅二樓竄濃煙 消防：人離火熄很重要

台南市南區新興路一間民宅，今天下午1時許發生火警，消防局第七大隊調度五個分隊前往搶救，撲滅火勢後，發現屋主煮東西，卻在沒...

捲刑警幫王大陸偷查個資案 楊植斗還原過程：王覺得丟臉盼保密

藝人王大陸怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，新北地院今開庭游翔閔證稱，曾找台北市議員楊植斗向台...

