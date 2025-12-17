消防署：瓦斯氣爆威力驚人 外洩勿開電火源

台南新營區1處民宅疑因煮食不慎造成桶裝瓦斯氣爆，2人受傷。消防署今晚提醒，民眾若聞到疑似瓦斯外洩臭味時，切忌開啟電火源，且應立即關閉瓦斯開關閥，並採自然通風排出。

台南市新營區文化街某棟透天式建物15日晚間發生氣爆，疑因屋內人員煮食不慎，使用桶裝瓦斯釀禍，導致屋內1男燒燙傷、另名騎車經過男子遭碎玻璃割傷，周遭10戶房屋及3輛汽車受波及。

對此，消防署今天透過新聞稿表示，瓦斯氣爆威力驚人，民眾如果聞到疑似瓦斯外洩的臭味時，切忌開啟電氣設備或點菸、開爐火等電火源，並應立即關閉瓦斯開關閥，採自然通風方式讓瓦斯排出；若瓦斯大量洩漏時，應即時通報消防機關處理。

消防署強調，民眾不使用瓦斯時，應關閉瓦斯開關，並應定期檢查瓦斯管線是否有老化或龜裂等情形，原則應每2年更換瓦斯管線，以確保安全。

除此之外，消防署提到，瓦斯桶應直立放置於通風良好處，避免靠近熱源，且應加裝固定措施以防止瓦斯桶傾倒；煮食時務必有人看顧，用畢確實關閉爐具與瓦斯桶開關。