消防署：瓦斯氣爆威力驚人 外洩勿開電火源

中央社／ 台北17日電

台南新營區1處民宅疑因煮食不慎造成桶裝瓦斯氣爆，2人受傷。消防署今晚提醒，民眾若聞到疑似瓦斯外洩臭味時，切忌開啟電火源，且應立即關閉瓦斯開關閥，並採自然通風排出。

台南市新營區文化街某棟透天式建物15日晚間發生氣爆，疑因屋內人員煮食不慎，使用桶裝瓦斯釀禍，導致屋內1男燒燙傷、另名騎車經過男子遭碎玻璃割傷，周遭10戶房屋及3輛汽車受波及。

對此，消防署今天透過新聞稿表示，瓦斯氣爆威力驚人，民眾如果聞到疑似瓦斯外洩的臭味時，切忌開啟電氣設備或點菸、開爐火等電火源，並應立即關閉瓦斯開關閥，採自然通風方式讓瓦斯排出；若瓦斯大量洩漏時，應即時通報消防機關處理。

消防署強調，民眾不使用瓦斯時，應關閉瓦斯開關，並應定期檢查瓦斯管線是否有老化或龜裂等情形，原則應每2年更換瓦斯管線，以確保安全。

除此之外，消防署提到，瓦斯桶應直立放置於通風良好處，避免靠近熱源，且應加裝固定措施以防止瓦斯桶傾倒；煮食時務必有人看顧，用畢確實關閉爐具與瓦斯桶開關。

氣爆 瓦斯外洩 臭味

相關新聞

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 法官裁押理由出爐

台南消防局洪姓分隊長被控加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢方將他拘...

影／女友被酒駕撞死他原本還要繼續上班 經理：擔心創傷讓他休息

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，陳女主管、經理劉相如今天受訪指出，垃圾車駕駛...

捲刑警幫王大陸偷查個資案 楊植斗還原過程：王覺得丟臉盼保密

藝人王大陸怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，新北地院今開庭游翔閔證稱，曾找台北市議員楊植斗向台...

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 檢調發動搜索聲押獲准

台南消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢調前...

桃警刑事鑑識實驗室通過13項ISO認證 獲司法體系高度肯定

桃園市長張善政今（17）日上午主持市政會議，聽取警察局「優化鑑識量能．守護治安」專題報告。張善政表示，桃市刑事鑑識實驗室在警察辦案中扮演非常重要的角色，市府將持續提升相關設備建置與人員訓練，優化鑑識專業與量能，以科技鑑識強化桃園治安治理。

非法重製教材販售牟利 侵權市值飆破180億7人遭移送偵辦

刑事警察局智慧財產權偵查大隊近日查獲一起大規模盜版教學教材案件，不法集團未經出版社及著作權人同意，擅自重製各類教材試卷，並透過電商平台與通訊軟體對外販售牟利，侵權市值初估高達180億元。

