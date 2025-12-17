快訊

捲刑警幫王大陸偷查個資案 楊植斗還原過程：王覺得丟臉盼保密

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

藝人王大陸怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，新北地院今開庭游翔閔證稱，曾找台北市議員楊植斗向台北市刑大大隊長盧俊宏「關切」。楊今證實案發前確實有接獲王的陳情，因被詐騙覺得丟臉，怕案情洩漏被寫成新聞，他認為有理致電市刑大保障被害人隱私，一切合法合規。

楊植斗表示，王大陸在閃兵案被調查前，曾透過選民來陳情一起詐騙案，說準備要以受害人身分去報案，又覺得被詐騙很丟臉，不想被寫成新聞，希望警方不要透露相關案情給媒體。

楊植斗說，這一年來政治人物及公眾人物案件，常常透過司法系統被外洩，成為八卦或花邊，他認為王的陳情合理，也致電市刑大，請警方依法保障報案人的隱私，一切務必合法合規。

楊植斗說，政治人物接受陳情，就跟醫生救人一樣不會問身份高低，只問哪裡生病不舒服丶陳情有沒有道理，「只要有道理，我們就盡力來幫忙」，他強調，辦公室電話都是公開每個人都可以找他服務，不需移花接木，好像用特權去關說案件一樣，提醒保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。

藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭，同案被告車商小開游翔閔證稱，當初替王大陸向台北市刑大偵三隊前代理隊長劉居榮報案前，曾找台北市議員楊植斗請市刑大大隊長多關心此案。記者潘俊宏／攝影
藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭，同案被告車商小開游翔閔證稱，當初替王大陸向台北市刑大偵三隊前代理隊長劉居榮報案前，曾找台北市議員楊植斗請市刑大大隊長多關心此案。記者潘俊宏／攝影
北市議員楊植斗下午發聲明還原過程。本報資料照片
北市議員楊植斗下午發聲明還原過程。本報資料照片

楊植斗 詐騙 隱私

相關新聞

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 法官裁押理由出爐

台南消防局洪姓分隊長被控加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢方將他拘...

影／女友被酒駕撞死他原本還要繼續上班 經理：擔心創傷讓他休息

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，陳女主管、經理劉相如今天受訪指出，垃圾車駕駛...

捲刑警幫王大陸偷查個資案 楊植斗還原過程：王覺得丟臉盼保密

藝人王大陸怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，新北地院今開庭游翔閔證稱，曾找台北市議員楊植斗向台...

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 檢調發動搜索聲押獲准

台南消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢調前...

桃警刑事鑑識實驗室通過13項ISO認證 獲司法體系高度肯定

桃園市長張善政今（17）日上午主持市政會議，聽取警察局「優化鑑識量能．守護治安」專題報告。張善政表示，桃市刑事鑑識實驗室在警察辦案中扮演非常重要的角色，市府將持續提升相關設備建置與人員訓練，優化鑑識專業與量能，以科技鑑識強化桃園治安治理。

非法重製教材販售牟利 侵權市值飆破180億7人遭移送偵辦

刑事警察局智慧財產權偵查大隊近日查獲一起大規模盜版教學教材案件，不法集團未經出版社及著作權人同意，擅自重製各類教材試卷，並透過電商平台與通訊軟體對外販售牟利，侵權市值初估高達180億元。

