聽新聞
0:00 / 0:00
台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 法官裁押理由出爐
台南消防局洪姓分隊長被控加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢方將他拘提到案並聲押獲准，台南地院指出，洪否認犯行，但與同案被告家庭成員已有勾串之舉，若交保在外，恐與共犯及證人有滅證及勾串之虞而裁押禁見。
台南地院表示，洪經訊問後雖然否認犯行，惟有羈聲請書附件所載相關證據及理由可參，足認他涉犯主持犯罪組織罪、3人以上共同詐欺取財罪、非法經營收受存款業、非法銷售境外金罪等罪嫌疑重大。
台南地院指出，洪否認犯行，但其與同案被告家庭成員等，依卷内事證已有勾串之舉，又本案仍有詐欺犯罪組織成員或被害人尚未到案仍待調查，如容任他交保在外，極有可能前往勾串證人或共犯，或湮滅證據，有事實足認他有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。
法官認他犯罪嫌疑重大且有滅證、串供之虞，認對他非予羈押，顯難進行追訴、審判，有必要應予羈押，並禁止接見、通信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言