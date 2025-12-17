快訊

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 法官裁押理由出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南消防局洪姓分隊長被控加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢方將他拘提到案並聲押獲准，台南地院指出，洪否認犯行，但與同案被告家庭成員已有勾串之舉，若交保在外，恐與共犯及證人有滅證及勾串之虞而裁押禁見。

台南地院表示，洪經訊問後雖然否認犯行，惟有羈聲請書附件所載相關證據及理由可參，足認他涉犯主持犯罪組織罪、3人以上共同詐欺取財罪、非法經營收受存款業、非法銷售境外金罪等罪嫌疑重大。

台南地院指出，洪否認犯行，但其與同案被告家庭成員等，依卷内事證已有勾串之舉，又本案仍有詐欺犯罪組織成員或被害人尚未到案仍待調查，如容任他交保在外，極有可能前往勾串證人或共犯，或湮滅證據，有事實足認他有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

法官認他犯罪嫌疑重大且有滅證、串供之虞，認對他非予羈押，顯難進行追訴、審判，有必要應予羈押，並禁止接見、通信。

台南地院認他犯罪嫌疑重大且有滅證、串供之虞，認對他非予羈押，顯難進行追訴、審判，有必要應予羈押，並禁止接見、通信。圖／本報資料照
