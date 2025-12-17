遭冒名案起訴 運彩理事長何昱奇：維護名譽是公會責任
台灣運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，17日就先前遭冒名一案對外說明最新進度。何昱奇表示，相關案件已由臺中地檢署偵查終結，檢方近日依法對被告楊姓女子提起公訴，案件正式進入司法審理程序。他強調，維護名譽是公會的責任，而名人被冒用已成公共風險，值得各界正視。
何昱奇指出，本案歷時約20個月，期間案件仍處於偵查階段，依法不宜對外說明細節，但對公會與當事人而言，卻是一段必須在高度壓力下，兼顧名譽、制度與公眾信任的艱難過程。
何昱奇表示，身為公會理事長，言行與名義本就具有一定公共性，一旦遭到冒用，影響的不僅是個人名譽，更可能對公會的運作、公眾判斷及制度信任造成實質衝擊。因此，事件發生之後，他選擇第一時間依法報案、全力配合調查，並在必要時提告，目的並非情緒回應，而是履行職責。
「維護名譽，對公會理事長而言，不是個人感受問題，而是制度責任。」何昱奇說，若放任冒名行為存在，將使社會大眾無從分辨真偽，長期下來，對公會與相關產業的信任基礎，都是不可承受的風險。
何昱奇也進一步提醒，隨著社群媒體與即時通訊盛行，名人或半公眾人物的身分遭冒用情形日益增加，不僅可能造成當事人名譽受損，也可能誤導社會大眾，甚至衍生財務、法律等連鎖風險，已非單一個案，而是值得正視的公共議題。
針對此次檢方依法起訴結果，何昱奇表示，尊重司法機關的專業判斷，也尊重後續法院審理結果。他強調，案件進入司法審理程序，象徵制度正式介入處理，也再次印證，透過法律途徑維護名譽與秩序，是最理性且負責任的作法。
何昱奇最後強調，未來將持續以法治、制度與公眾信任為最高原則，理性面對後續的司法程序，也呼籲社會各界正視冒名風險，共同維護資訊真實與公共秩序。
今年4月間，台中市一名楊姓女理專，涉嫌冒用運彩公會及理事長何昱奇的名義，以開彩券行為由招攬投資吸金，繼初估約20人上當，被害金額1,500萬元，經媒體披露後，被害人數更是增加到30人，受騙金額超過3,000萬元，何昱奇為此到台中市調查處正式提告，除捍衛清白也呼籲民眾不要再上當。
何昱奇表示，該名楊姓女子從事保險經紀人及理專，因與妻子認識，知悉他是運彩公會理事長，至少在2年間持續向熟識的客戶或友人遊說，以可以代表他個人的名義，對外招攬投資彩券行，且為了取信他人，她還偽刻印章，製作偽造運彩公會授權合約書跟印章，騙取投資吸金。
