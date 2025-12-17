聽新聞
台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 檢調發動搜索聲押獲准
台南消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢調前日搜索其住處及其辦公室查扣相關事證，檢方認他涉犯銀行法及詐欺罪嫌重大，但對案情避重就輕且有串供之虞，昨向法院聲押獲准。
據了解，洪姓分隊長已屆退休年齡。他被控涉參與高風險投資活動，並以低本金、高獲利吸引被害人加入，且每月都可分利，甚至私下成立投資群組，讓不少人參與投資，甚至涉嫌鼓勵參與者發展下線，聲稱這樣才能獲利翻倍。
直到受害人想要出金，卻被投資平台要求繳稅，發現資金拿不回來，才驚覺受騙，向消防局投訴，事情才曝光。據指出，洪姓分隊長為人風評不錯，所以不少同事、義消因相信他而受害。
經台南市調查處多日蒐證並傳喚多名被害人後，台南檢調前天持搜索票前往洪及多名主要下線住處，查扣電腦、手機等設備 。
然而，洪對諸多案情三緘其口，檢察官擔心他與其他下線串供，昨天向台南地院聲請羈押獲准。
檢方指出，專案小組初步掌握洪涉案證據才展開行動，至於詳細的被害人數、損失金額，仍待擴大釐清。
台南市消防局表示，上月20日事件發生時，已將洪調離非主管職務，並以兼差為由懲處2小過；如今他因案遭到羈押，該局將盡速召開考績會處理。
