垃圾山又燒了！花蓮市暫置轉運場今年第4度起火 沼氣、東北季風助燃
花蓮市垃圾暫置轉運場今天下午3時許起火，垃圾山大面積表面燃起熊熊火焰，花蓮縣消防局立即派遣分隊滅火，這已是花蓮市垃圾場今年第4度起火。花蓮縣環保局指出，疑似沼氣加上東北季風助燃，現台泥水泥窯每天去化垃圾約200噸，希望盡快減少場內垃圾量。
花蓮過去沒有垃圾焚化爐，花蓮市垃圾都需要暫置在過去的掩埋場內，再轉運到宜蘭焚化；近年台泥汽化爐啟用後，轉運到台泥處理。但過去垃圾量累積太多，暫置量高達8萬噸，大量垃圾長期堆積產生的沼氣容易起火。
花蓮市垃圾掩埋場在9月份已起火兩次、10月份起火一次，今天第四度起火。消防局指出，今天下午4時左右控制火勢後撲滅。
環保局廢棄物管理科長潘春燕表示，前陣子台泥水泥窯歲修，本月14日重新啟用全力燒垃圾，若不計算埋在地上的垃圾，花蓮市暫置約2.5萬公噸垃圾，每天送200噸北區垃圾倒台泥燃燒，其中花蓮市就占8、9成，而吉安鄉垃圾則是在運到台東燒，垃圾分流。
潘春燕說，東北季風與累積沼氣釋放，容易導致垃圾場溫度上升，現場有做紅外線監測跟灑水，檢視只有燒到垃圾表面，面積雖然比較大，不過只有燒1小時左右，水車都有在現場待命，也有派員監測。至於空氣品質，環保局空躁科採樣監控，現場空品沒有太大超標。
潘春燕提醒民眾，易燃的東西，如電池、高壓噴瓶、打火機等，若要丁氣都要獨立交給清潔隊員，避免混入其他垃圾而起火燃燒，影響公共安全。
