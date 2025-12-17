全案經著作權人估算侵權市值高達180億元。圖：刑事局提供

刑事警察局智慧財產權偵查大隊近日查獲一起大規模盜版教學教材案件，不法集團未經出版社及著作權人同意，擅自重製各類教材試卷，並透過電商平台與通訊軟體對外販售牟利，侵權市值初估高達180億元。專案小組今(114)年3月循線搜索後，當場查扣大量盜版光碟、紙本試卷及燒錄、掃描設備，全案依違反著作權法罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

經搜索查扣侵權盜版教學教材光碟1800餘片。圖：刑事局提供

刑事局表示，侯姓犯嫌等3人共同非法販售盜版教學教材，並雇用李姓、沈姓、陳姓、吳姓犯嫌等人協助，以掃描方式重製為電子檔，再影印列印成紙本試卷及拷貝成光碟，並透過電商網路賣場或LINE通訊軟體進行販售，或上傳至雲端硬碟後供不特定人購買下載，全案經著作權人估算侵權市值高達180億元。

警方接獲情資於114年3月間至新北市蘆洲區執行搜索行動，查獲侯嫌等人違反著作權法事證，經搜索查扣侵權盜版教學教材光碟1800餘片、光碟燒錄機3台、電腦主機2台、行動硬碟4個、行動電話3支、電磁紀錄、侵權紙本試卷20餘箱、廣告DM1份等證物。涉案網路賣場交易量累積近萬筆，自111年起至114年3月查獲為止，不法所得逾1千5百萬元，影響著作權人權利甚鉅，全案經偵詢後，依違反著作權法第91條、第91-1條、第92條罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事局提到，近年常有不肖人士涉嫌未經出版社等著作權人同意、授權，將其發行之教材試卷等著作以影印、掃描等手法重製，並透過通訊軟體大量傳輸、散布，或透過電商平台公開販售，謀取大量不法獲利，嚴重侵害智慧財產權。因應台灣高等檢察署114年度「查緝侵害教學教材智慧財產權」行動，刑事局智慧財產權偵查大隊針對電商網路賣家盜版非法教材進行查緝，以遏止侵害教學教材不法犯罪。

為保護智慧財產權及維護學生受教權，刑事局呼籲民眾勿於非法途徑購買是類侵權試卷、光碟、雲端硬碟連結助長犯罪行為，刑事局將持續針對相關案件加強查緝，積極查緝侵權盜版教學教材，以確保我國智慧財產權保護之完善。

本文章來自《桃園電子報》。原文：非法重製教材販售牟利 侵權市值飆破180億7人遭移送偵辦