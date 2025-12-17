快訊

出庭狂講2.2小時…沈慶京談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

桃警刑事鑑識實驗室通過13項ISO認證 獲司法體系高度肯定

桃園電子報／ 桃園電子報

599eb9a8 b9d8 4885 9fcc d69b5839a40a scaled
桃園市長張善政。圖：市府提供

桃園市長張善政今（17）日上午主持市政會議，聽取警察局「優化鑑識量能．守護治安」專題報告。張善政表示，桃市刑事鑑識實驗室在警察辦案中扮演非常重要的角色，市府將持續提升相關設備建置與人員訓練，優化鑑識專業與量能，以科技鑑識強化桃園治安治理。

7f2dadc7 7c47 41d3 90d6 019777ec6a8f scaled
桃園市警察局「優化鑑識量能．守護治安」專題報告。圖：市府提供

副市長蘇俊賓表示，毒品鑑識的即時性對於青少年案件及重大毒品案件相當重要，警察局已具備自主鑑定量能，並能掌握鑑驗時效，對第一線案件偵辦確實有所助益。

副市長王明鉅表示，市府投入經費採購自動指紋比對系統，相較過去人工比對方式，有效節省人力與時間，後續也請警察局持續盤點設備使用情形及實際效益，讓相關投資成果能更清楚呈現。

警察局刑事鑑識中心主任何俊哲指出，桃市刑事鑑識實驗室在DNA鑑定量能方面，鑑定件數由去（113）年的1003件提升至今年目前的1225件，有效檢體比中率提升至48.37%，鑑驗天數縮短至37天，並於114年榮獲國家警光獎團體組綜合規劃類優等獎。化學鑑識方面，化學實驗室通過19項認證品項並新增4項能力試驗，鑑驗案件數由316件提升至768件，毒品檢出率提升至93.2%，另於依托咪酯煙彈專案中達76.6%檢出率，並率先全國檢出新成分丁托咪酯，已於今年8月25日列為第二級毒品。在指紋鑑識方面，比中率提升至68.13%，自103年起累計自願建檔6568件，占全國15.26%，居六都之冠。

警察局表示，市府近年完成刑事鑑識實驗室建置，整體規劃結合人員專業訓練、先進設備導入及品質管理制度，逐步建構完整鑑識作業體系，有效提升刑事鑑識專業能量與作業效率。鑑識中心已通過ISO 17025國際認證，累計13項鑑定項目，認證成果獲桃園、台北、士林、彰化、高雄及屏東等6個地方檢察署肯定，列為囑託鑑定機關，顯示鑑識品質與公信力獲司法體系高度信賴，為桃市治安維護及案件偵辦提供穩定、專業的鑑識支援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警刑事鑑識實驗室通過13項ISO認證 獲司法體系高度肯定

延伸閱讀：

  1. 桃園強化庇護工場營運與職場轉銜 助身心障礙者自立生活
  2. 機場黃牛不甩逾百萬元罰鍰神隱 桃園分署查封名下不動產

警察 毒品

延伸閱讀

桃園好孕專車再升級！明年2月起提供兒童座椅 補助效期也延長

桃園元旦升旗超盛大 施孝榮開唱、軍方展演、樂天女孩全出動

圖書館事業貢獻獎 張善政投入閱讀推廣獲地方首長獎

桃園市長最新民調…輾壓綠營3大咖！張善政「不自滿」：市民眼睛是雪亮的

相關新聞

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 法官裁押理由出爐

台南消防局洪姓分隊長被控加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢方將他拘...

影／女友被酒駕撞死他原本還要繼續上班 經理：擔心創傷讓他休息

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，陳女主管、經理劉相如今天受訪指出，垃圾車駕駛...

捲刑警幫王大陸偷查個資案 楊植斗還原過程：王覺得丟臉盼保密

藝人王大陸怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，新北地院今開庭游翔閔證稱，曾找台北市議員楊植斗向台...

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 檢調發動搜索聲押獲准

台南消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，檢調前...

桃警刑事鑑識實驗室通過13項ISO認證 獲司法體系高度肯定

桃園市長張善政今（17）日上午主持市政會議，聽取警察局「優化鑑識量能．守護治安」專題報告。張善政表示，桃市刑事鑑識實驗室在警察辦案中扮演非常重要的角色，市府將持續提升相關設備建置與人員訓練，優化鑑識專業與量能，以科技鑑識強化桃園治安治理。

非法重製教材販售牟利 侵權市值飆破180億7人遭移送偵辦

刑事警察局智慧財產權偵查大隊近日查獲一起大規模盜版教學教材案件，不法集團未經出版社及著作權人同意，擅自重製各類教材試卷，並透過電商平台與通訊軟體對外販售牟利，侵權市值初估高達180億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。