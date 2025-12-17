影／女友被酒駕撞死他原本還要繼續上班 經理：擔心創傷讓他休息

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，陳女主管、經理劉相如今天受訪指出，垃圾車駕駛、陳女的張姓男友，今天原本還要來上班，十分認真，他擔心張有心理創傷，堅持要張休息，原本張還說「我可以」，後來才答應休假。

陳女服務的垃圾車是台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，今天長愛公司經理劉相如接受媒體採訪、還原當時狀況指出，昨天接到電話的時候，張姓駕駛是用哽咽的聲音告訴他，「經理出車禍了」，他回「人怎麼、怎麼樣？你不要慌張，你等我到現場」。

劉相如說，張一看到他趕過去，就開始哭，他趕緊安撫「你人沒事吧？」張說「我沒怎麼樣，但是我女朋友」，這時候他才知道陳女是他女朋友；劉表示，之前有一個員工離職，張就引薦女性朋友加入公司，原來他們是情侶。事發後，張今天本來要上班，因為臨時找人不容易。

劉指出，.因為張是早班，要馬上找人，他說「沒關係，沒有人我會開啊」，張原本還是要去上班，劉想一想擔心張有心理創傷，因此堅持要張休息，剛好今天家屬又要路祭；後來昨晚張才答應還是休假，劉說「沒關係你就休假」，但張仍說造成困擾很不好意思。

劉相如說明，陳女家屬是住仁德，陳女與張兩個人則是住在永康，後來得知他們交往是三個月左右，認識時間則已經半年；張跟他共事蠻久，是很負責的人，陳女則是早上6點到12點的班，下午還會去飲料店打工，非常努力。目前公司這邊有保險，會先啟動，加上環保局會提供資源。

另外，勞工局那邊也會去詢問，因為這是他們公司第一次遇到這種事件，而且他們不是環保局的正職員工，並沒有因公撫卹，目前只能靠保險部分賠償；未來如果能夠擴大認定，當然是更有保障，但再標環保局案子的時候，其實就都已經有說明。

劉說，公司在當地長期服務，陸續有朋友表達關心，詢問需不需要什麼，也有一些心意直接送到公司，但他現階段是先婉拒；目前有找認識的殯葬業者幫忙盡量完善，等陳女移靈至殯儀館後，再請民代協助處理，公司也有法律團隊，律師也會協助家屬處理後續需求。