桃園66歲婦騎車路口欲左轉 慘遭後方曳引車擦撞輾斃

桃園市楊梅區楊新路一段與新梅一街路口昨下午發生死亡車禍，一名66歲温姓婦人騎機車行經該路口欲左轉，遭同向65歲葉姓男子駕駛的曳引車輾過，温婦頭部遭輾重創，送醫後不治，詳細事故發生經過仍待釐清。

温姓婦人家屬今在臉書貼出一段行車記錄器畫面，指出媽媽被曳引車車頭捲入車底離開了，希望能找尋對向車道駕駛的行車記錄器影片，釐清事故發生經過。畫面中，曳引車行經楊新路一段與新梅一街路口時突傳一聲撞擊聲，隨後車子繼續往前開，路上便出現倒臥在路中央的温姓婦人及機車，而事故發生當下其他機車嚇到急剎車也造成追撞。

對此楊梅警方說明，昨下午5時23分警方接獲報案，指楊梅區楊新路一段與新梅一街路口發生交通事故，經了解為一名66歲温姓婦人騎機車返家途中，於該路口欲左轉時，不慎遭同向65歲葉姓男子駕駛的曳引車輾過，温姓婦人頭部受傷嚴重送醫不治，經檢測雙方駕駛酒測值均為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。