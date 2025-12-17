王大陸案開庭 北市刑大警被指洩個資邀功

快訊

中央社／ 新北17日電

藝人王大陸透過友人游男找時任台北市刑大警劉男，查找閃兵案主嫌陳志明個資遭起訴。游男今天在庭上證稱，劉男事後還傳訊邀功炫耀自己很專業，「記得跟我老闆說」。

王大陸涉花新台幣360萬元找陳志明安排躲兵役，但陳志明因他案遭逮失聯，王大陸以為遭詐騙，尋求友人游男及時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉男協助，取得陳志明個資。新北檢日前依違反個資法起訴王大陸、劉男等人。

新北地方法院今天開庭審理，傳喚當時北市刑大小隊長林男以及游男進行交叉詰問。林男在庭上表示，今年2月13日劉姓代理隊長將王大陸帶進辦公室，並交辦他了解案情，他收到劉男傳給他犯嫌陳志明的資料後，交給王大陸指認。

檢方質疑，為何當時製作筆錄是在隊長辦公室內進行，且未錄影錄音，林男稱考量王大陸是公眾人物，且現場有許多記者出入，才將王帶進辦公室製作筆錄，並非便宜行事。

游男在庭上證稱，劉男是他車廠客戶，當時獲知王大陸被騙，陪同王赴警局尋求劉男幫忙。在製作筆錄期間，劉男主動將陳志明個資截圖傳給他，他再將圖片轉傳給王大陸。

游男證稱，劉男幫他們查出陳志明身分後，還傳訊邀功稱「記得跟你們楊老闆說，打電話給我老闆，說我很專業馬上找到人」。游男說，楊老闆是指台北市議員楊植斗，楊植斗曾打給北市刑大大隊長關切此案。

對此，楊植斗透過文字訊息回應，王大陸在閃兵案被調查前，曾透過選民陳情遭詐騙案件，稱準備報案，希望警方不要透露案情給媒體。王大陸陳情合理，因此致電市刑大，請警方保障報案人隱私。

楊植斗表示，每個人都可以找他服務，不需要移花接木，好像他用特權關說案件一樣，提醒保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。

