桃園高鐵站前商圈火警 完工新建案地下室起火煙霧瀰漫
桃園高鐵站附近驚傳火警，位於高鐵站前路一棟準備完工的新建案，今下午1時許地下1樓突起火，桃園市消防局到場立即救援，初步查看為燃燒廢棄物及建築管線，所幸因尚未有住戶入住，無人受傷受困。
據了解，起火的建築總樓高共22層樓，座落於桃園青埔高鐵特區，鄰近桃園高鐵站、華泰名品城Outlet等，主打酒店式管理與臨近高鐵站前商圈，原預計近期準備完工交屋，卻突傳火警。
對此桃園市消防局指出，今下午1時許獲報後於下午1時12分抵達現場，現場為地下5層、地上17樓混凝土結構的施工中建築物。初步確認現場燃燒地下1樓存放的廢棄物及建物管線，面積約15平方公尺，火勢則於下午1時19分撲滅，由於尚未交屋，目前無人居住在內，詳細起火原因待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言