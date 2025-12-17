桃園高鐵站前商圈火警 完工新建案地下室起火煙霧瀰漫

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園高鐵站附近驚傳火警，位於高鐵站前路一棟準備完工的新建案，今下午1時許地下1樓突起火，桃園市消防局到場立即救援，初步查看為燃燒廢棄物及建築管線，所幸因尚未有住戶入住，無人受傷受困。

據了解，起火的建築總樓高共22層樓，座落於桃園青埔高鐵特區，鄰近桃園高鐵站、華泰名品城Outlet等，主打酒店式管理與臨近高鐵站前商圈，原預計近期準備完工交屋，卻突傳火警。

對此桃園市消防局指出，今下午1時許獲報後於下午1時12分抵達現場，現場為地下5層、地上17樓混凝土結構的施工中建築物。初步確認現場燃燒地下1樓存放的廢棄物及建物管線，面積約15平方公尺，火勢則於下午1時19分撲滅，由於尚未交屋，目前無人居住在內，詳細起火原因待調查釐清。

桃園高鐵站附近驚傳火警，位於高鐵站前路一棟準備完工的新建案，今下午1時許地下1樓突起火。記者周嘉茹／翻攝
桃園高鐵站附近驚傳火警，位於高鐵站前路一棟準備完工的新建案，今下午1時許地下1樓突起火。記者周嘉茹／翻攝

