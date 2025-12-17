高雄旗山分局主管涉職場互動爭議 警方調查究責

快訊

中央社／ 高雄17日電

高雄警察局旗山分局某主管涉對基層員警有不當言語，造成對方身心不適遭投訴。高雄警察局旗山分局表示，已啟動調查程序，若經查證有違失，將依相關規定嚴予究責。

高雄市政府警察局旗山分局今天說明，有關該主管在勤務及工作互動過程中，涉有不當言語，致員警身心不適投訴，分局督察組第一時間依規定啟動調查程序，全面釐清事實經過。

警方表示，將秉持公正及客觀原則，依法查處。若經查證確實有違失，將依相關規定嚴予究責。

據了解，該主管為二線三星警官，在旗山分局擔任組長。該職場互動爭議事發12月間，雙方當事人已和解，但旗山分局考量該主管為幹部，將報高雄市警察局，擬從嚴記過處分，並調職原單位。

旗山分局表示，重視員警職場尊嚴與身心健康，恪遵公務人員執行職務安全及衛生防護辦法規定，對於任何形式的職場不當對待，採零容忍態度，並已主動介入及啟動員工協助方案關懷機制，確保當事者相關權益。

主管 警察 職場

