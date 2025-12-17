快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，據安平區酒吧店員表示，鄭走進店裡看起來就蠻醉的，要離開時有問要幫忙叫車或代駕嗎，但鄭未理會就跟朋友邊講話邊離開，律師黃睦涵指出，有這狀況檢察官將向法院請求加重其刑。

曾擔任新北、士林、台南地檢署檢察官的黃睦涵說明，刑法並沒有課予一起喝酒的友人有阻止酒駕者開車的義務，因此車子是誰開的，檢方就只會追究酒駕者的刑責；如果友人有搭上酒駕者的車，中途下車，檢方也不會追究友人的刑事責任，而是由警方依道管條例開罰。

至於網友討論，人把自己喝得很醉，明知這樣可能會撞死人，為何不能用未必故意的故意殺人罪來辦酒駕者？黃睦涵指出，殺人要有動機，除非兩人原本就認識，有糾紛，然後把自己喝得很醉，再故意去找對方，把人撞死，這樣才可能成立；否則非親非故，從不認識，很難構成。

但是鄭明知自己喝得很醉，店員也勸他不要開車，叫代駕，鄭仍執意駕駛；依據刑法57條，考量鄭的犯罪動機、手段、與被害人關係、違反義務程度、犯罪所生危險或損害等情狀，加上鄭過去有被依傷害罪判刑的前科，這些就會構成檢察官向法院請求加重其刑的理由。

鄭傳吉昨上午8時許駕駛賓士車沿安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路旁收運垃圾的垃圾車，陳姓女隨車清潔員走向車尾準備作業時被撞，夾在兩車中間，當場死亡；鄭的酒測值高達每公升0.95毫克，目擊者說，鄭受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說「有請代駕沒開車」。

據了解，鄭就是車主，開自己的賓士車，監視器拍下他走出酒吧後，上車前還跟朋友有說有笑；據安平區這間酒吧店員表示，鄭在昨晨5時許走進店裡看起來就蠻醉的，應該是第一次來，之前沒見過，要離開時有問要幫忙叫車或代駕嗎，但鄭並未理會就跟朋友邊講話邊離開。

網友起底鄭傳吉的身分、照片，瘋傳並出征臉書、IG、Google Maps，也搜出鄭傳吉於「591租屋網」出售南科園區附近的千萬透天厝，加入賣家手機，查證LINE確實是鄭，質疑鄭是否欲脫產拒賠被害者家屬，發文呼籲「老闆準備賣房子了，拜託台南人不要跟他買，讓法院強制執行」。

鄭坐擁千萬房產，昨晚在台南地院開聲押庭時卻向法官稱「經濟狀況欠佳」；黃睦涵建議，檢警可以扣押的只有犯罪所得，鄭有千萬房產，因與本案無關，檢方無法扣押，建議被害人家屬走民事假扣押程序，向法院提出聲請，確保未來債權能夠獲得清償。

假扣押的目的是避免對方脫產、湮滅、隱匿、變賣；目前家屬確定能先獲得的，是強制險的200萬，另外，因台南地檢署已請財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會聯繫與關懷，分會將提供180萬元的犯罪補償金，之後分會再向鄭傳吉求償。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南 酒駕 朋友

