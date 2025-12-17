快訊

南投首設山地消防站 義消擔任主力守護山區消防

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
地利消防站由義消擔任主力，昨晚即時出動撲滅山區火警。圖／南投縣消防局提供
地利消防站由義消擔任主力，昨晚即時出動撲滅山區火警。圖／南投縣消防局提供

南投縣偏遠山區消防量能長期不足，南投縣消防局首度在信義鄉地利村設立消防站，由義消擔任第一線救災主力。地利村昨晚雜草火警，義消即時出動撲滅火勢，成為南投縣強化偏鄉消防布局的實際驗證，預計明年擴大至其他偏遠山區。

昨天晚間7時30分，信義鄉地利村二鄰一處空地發生雜草火警，因地處山區、距離信義消防分隊路程遙遠，若延誤恐危及周邊住家。設於地利村的消防站義消得知後，立即駕駛小型消防車前往灌救，約在晚間8時35分控制並撲滅火勢，未造成災情擴大。

這次火警共出動地利消防站義消8人，能在短時間內有效控制火勢，凸顯「就近救災」的重要性。消防局指出，地利消防站成立後，由在地義消駐守、平時受訓，已能補足偏遠山區消防空窗，避免「遠水救不了近火」。

消防局表示，信義鄉多為山地聚落、道路狹窄且距離消防分隊遙遠，今年9月20日在地利村成立消防站，服務範圍涵蓋地利、潭南、雙龍、人和等村落，並延伸至水里鄉民和村，同步完成山地消防水源與消防栓箱建置，共設置39具。

消防局也招募並培訓17名在地義消，配發消防衣帽鞋等基本裝備及小型消防車，讓義消成為偏鄉第一線消防戰力，這次地利村火警即時撲滅，正是新設消防站發揮效能的最佳例證。

消防局表示，明年預計在仁愛鄉發祥、都達、萬豐等部落成立消防站，結合義消與社區民力，全面強化南投縣山區消防安全網。

地利消防站由義消擔任主力，昨晚即時出動撲滅山區火警。圖／南投縣消防局提供
地利消防站由義消擔任主力，昨晚即時出動撲滅山區火警。圖／南投縣消防局提供

南投縣

