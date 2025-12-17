女理專冒名招攬投資被起訴 運彩公會理事長何昱奇：公會名譽得以維護

中華民國運彩公會理事長何昱奇一年多前被人冒名招攬投資開設彩券行，有約30人受騙，金額超過3千萬元。他為了維護名譽提告。該案最近偵結，涉案的楊姓女理專被起訴。何昱奇今天說，身為公會理事長，名義被冒用影響的不僅是他個人，更會影響公會形象和運作。對此，他尊重司法，也希望藉此案能維護公會的形象和名譽。

何昱奇說，該名楊姓女子與他妻子認識，知悉他是運彩公會理事長，卻在兩年時間裡陸續向熟識客戶或友人遊說，以可以代表他為由對外招募資金投資彩券行，且為了取信他人，還偽刻印章、偽造運彩公會授權合約書，騙取他人信任。

何昱奇說，因為影響的不僅是他的個人名譽，也可能影響外界對公會的信任和運作。因此，他第一時間依法報案、提告，並全力配合調查，這也是履行職責所必須做的。

他坦言，在檢察官偵辦的20個月裡，因案件處於偵查階段，他不能對外說明細節，是一段歷經高壓的艱難過程，但所幸司法終能調查清楚，還他和公會的名譽。