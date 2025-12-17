聽新聞
0:00 / 0:00
女理專冒名招攬投資被起訴 運彩公會理事長何昱奇：公會名譽得以維護
中華民國運彩公會理事長何昱奇一年多前被人冒名招攬投資開設彩券行，有約30人受騙，金額超過3千萬元。他為了維護名譽提告。該案最近偵結，涉案的楊姓女理專被起訴。何昱奇今天說，身為公會理事長，名義被冒用影響的不僅是他個人，更會影響公會形象和運作。對此，他尊重司法，也希望藉此案能維護公會的形象和名譽。
何昱奇說，該名楊姓女子與他妻子認識，知悉他是運彩公會理事長，卻在兩年時間裡陸續向熟識客戶或友人遊說，以可以代表他為由對外招募資金投資彩券行，且為了取信他人，還偽刻印章、偽造運彩公會授權合約書，騙取他人信任。
何昱奇說，因為影響的不僅是他的個人名譽，也可能影響外界對公會的信任和運作。因此，他第一時間依法報案、提告，並全力配合調查，這也是履行職責所必須做的。
他坦言，在檢察官偵辦的20個月裡，因案件處於偵查階段，他不能對外說明細節，是一段歷經高壓的艱難過程，但所幸司法終能調查清楚，還他和公會的名譽。
何昱奇也表示，近年公眾人物身分遭冒用情形日益增加，經常誤導社會大眾，甚至衍生財務、法律等連鎖風險，已非單一個案，值得大家正視。他也呼籲社會各界正視冒名風險，共同維護資訊真實與公共秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言