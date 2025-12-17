快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

聽新聞
0:00 / 0:00

女理專冒名招攬投資被起訴 運彩公會理事長何昱奇：公會名譽得以維護

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

中華民國運彩公會理事長何昱奇一年多前被人冒名招攬投資開設彩券行，有約30人受騙，金額超過3千萬元。他為了維護名譽提告。該案最近偵結，涉案的楊姓女理專被起訴。何昱奇今天說，身為公會理事長，名義被冒用影響的不僅是他個人，更會影響公會形象和運作。對此，他尊重司法，也希望藉此案能維護公會的形象和名譽。

何昱奇說，該名楊姓女子與他妻子認識，知悉他是運彩公會理事長，卻在兩年時間裡陸續向熟識客戶或友人遊說，以可以代表他為由對外招募資金投資彩券行，且為了取信他人，還偽刻印章、偽造運彩公會授權合約書，騙取他人信任。

何昱奇說，因為影響的不僅是他的個人名譽，也可能影響外界對公會的信任和運作。因此，他第一時間依法報案、提告，並全力配合調查，這也是履行職責所必須做的。

他坦言，在檢察官偵辦的20個月裡，因案件處於偵查階段，他不能對外說明細節，是一段歷經高壓的艱難過程，但所幸司法終能調查清楚，還他和公會的名譽。

何昱奇也表示，近年公眾人物身分遭冒用情形日益增加，經常誤導社會大眾，甚至衍生財務、法律等連鎖風險，已非單一個案，值得大家正視。他也呼籲社會各界正視冒名風險，共同維護資訊真實與公共秩序。

對於假藉他名義涉詐的女理專被起訴，中華民國運彩公會理事長何昱奇今表示，尊重司法偵辦。本報資料照
對於假藉他名義涉詐的女理專被起訴，中華民國運彩公會理事長何昱奇今表示，尊重司法偵辦。本報資料照

彩券行 理事長 司法

延伸閱讀

佯裝3C賣家騙網友匯款到運彩帳戶下注 警逮電腦工程師

劉寶傑轟馬英九賣台 民進黨團：中華民國派已認清是一國兩制派

受託保管個案金融卡 嘉縣女社工盜領弱勢補助逾百萬

高雄岡山彩券行大火 男住戶自行逃出雙腳受傷送醫

相關新聞

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，據安平區酒吧店員表示，鄭走進店裡看起來就蠻醉...

56歲男陳屍北市萬華河濱停車場車內 疑躺平休息時猝死

今天中午12時許，台北市萬華區長順街旁的堤外停車場，被人發現一名56歲陳姓男子在車內死亡，警方發現，車輛駕駛座窗戶微開，...

影／女清潔員慘死 舅舅淚崩：下半身粉碎需動用5位大體修復師

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒後，昨開車撞死擔任清潔員僅兩個月的23歲陳姓女子，據安平區酒吧店員表示，鄭走進店裡看...

近年最大盜版教材案！9出版社遭侵權180億 新北補習班老師被法辦

新北市補習班老師侯姓男子未經出版社授權，重製國中、小及高中試卷題庫教材，影印紙本、燒錄光碟或上傳網路雲端販賣，刑事局搜索...

桃檢召開114年度檢警聯席會議 8業務列防治重點

桃園地檢署為持續精進檢察機關及司法警察機關執法協作及效能，於昨（16）日下午14時30分在桃園市警察局，邀集桃園地區警…

女理專冒名招攬投資被起訴 運彩公會理事長何昱奇：公會名譽得以維護

中華民國運彩公會理事長何昱奇一年多前被人冒名招攬投資開設彩券行，有約30人受騙，金額超過3千萬元。他為了維護名譽提告。該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。