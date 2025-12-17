補教業講師售盜版教材侵權180億 刑事局查獲7嫌

快訊

中央社／ 台北17日電

從事補教業講師的30歲侯男夥同家人和聘請員工共同非法販售盜版教學教材，初估3年多期間有9間出版社遭侵權市值達180億元，刑事局獲報查獲7嫌並於上週函送新北檢偵辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷表示，去年下半年接獲出版業者報案，稱有不肖人士涉嫌未經出版社等著作權人同意、授權，將其發行的教材試卷等著作重製、販售，謀取大量不法獲利，嚴重侵害智慧財產權。

為遏止侵害教學教材不法犯罪，刑事局組成專案小組追查，並報請新北地檢署指揮偵辦。

專案小組調查發現，在雙北補教業擔任講師的侯男除透過正當管道購買合法教材、試卷外，也在非法網站購買盜版考題等資料，再偕家人63歲侯父和33歲侯姐和聘用4名員工合作，以影印、掃描等手法重製（國小至高中）教材、試卷為電子檔，再影印、列印成紙本試卷及拷貝成光碟

同時，透過通訊軟體LINE或蝦皮電商平台非法販售盜版教學教材，或上傳至雲端硬碟後供不特定人購買下載，每份定價為新台幣100元至300元不等金額。

專案小組追查涉案網路賣場交易量累積超過8800筆，經統計自民國111年起至今年3月止，相關不法所得逾1500萬元，影響著作權人權利甚鉅。

經長期偵搜後見時機成熟，專案小組於今年3月至侯男位於新北市蘆洲區的住家執行搜索行動，現場搜索查扣侵權盜版教學教材光碟1800餘片、光碟燒錄機3台、電腦主機2台、行動硬碟4個和侵權紙本試卷20餘箱等證物。

全案經著作權人估算侵權市值高達180億元，已知有9家業者受害，包括翰林、南一和康軒等在內。

專案小組通知侯男等7嫌到案說明後，依違反著作權法第91條、第91-1條、第92條罪嫌，於12月中旬函送新北地檢署偵辦。

