桃園地檢署舉行「桃園地區114年度檢警聯席會議」。圖：桃檢提供

桃園地檢署為持續精進檢察機關及司法警察機關執法協作及效能，於昨（16）日下午14時30分在桃園市警察局，邀集桃園地區警、調、廉、憲、海巡、移民、林政、防疫、衛生等機關代表舉行「桃園地區114年度檢警聯席會議」，警察局長廖恆裕、法務部調查局桃園市調查處楊秋香、內政部警政署航空警察局副局長翁群能、法務部廉政署北部地區調查組長鄧媛、財政部關務署台北關副關務長范天行、農業部林業及自然保育署新竹分署分署長夏榮生皆出席與會，桃園地方法院刑事庭長林信旭及高等檢察署檢察官謝雯璣亦到會指導。

會議中與會機關提出相關工作報告，檢視各機關全年工作成效及桃園地區治安情勢。圖：桃檢提供

檢察長戴文亮致詞時感謝與會的所有執法夥伴，並肯定過去一年間執法夥伴在罷免查察、肅貪、緝毒、打詐、國安、國土保育、食品安全、掃黑、民生及婦幼保護等各項業務上共同展現強力作為，獲得相當成果，也感謝桃園地方法院長期以來的支持與指導。他表示，桃園地處國門，外籍人口眾多，工商業發達，導致人口數和案件數持續上升，但人力資源有限，辦案不易，但展望來年，仍需齊心協力，落實行政院「五打七安」的中心目標，除公正妥適辦理九合一選舉查察工作外，詐欺犯罪已成民怨之首，打擊詐欺犯罪更是重中之重的重要政策。

戴文亮接著提到，緝毒案件層出不窮，廢土任意傾倒問題亦受輿論關注，如何在有限人力溯源偵辦，回應民眾期待，殊值大家共同研議努力。另外，明年將迎接司法新制國民法官法的擴大適用，預期適用之案件數將大幅增加，務必妥適規劃，俾利順利適用接軌。檢警聯席會議是年度重要會議，讓桃園地區執法機關齊聚一堂檢視全年各項工作成果，並凝聚執法共識，共同為這一塊生養我們的家園盡心盡力，不辜負人民的付託。

會議中與會機關提出相關工作報告，檢視各機關全年工作成效及桃園地區治安情勢，並提出未來強化偵查作為，對於相關提案相互討論充分交流，凝聚執法共識。謝雯璣則對桃檢與轄內司法警察機關在繁重的業務及案件壓力下，仍能展現亮眼成績深表肯定之意，並對於精進詐欺等案件之相關偵查作為提出具體指導建議。

最後，戴文亮在會議總結時指出「強力打詐，落實罪贓返還」、「防詐阻詐，推動帳戶預警」、「穩定復歸、抑制毒品再犯」、「少年犯罪，宣導查緝併行」、「守護國土，維護環境永續」、「團隊辦案、落實精緻偵查」、「防範竊密，維護競爭優勢」、「選舉查察，杜絕境外介選」等八項重點業務及偵查策略，並期許未來一年執法團隊能在透過此次會議深化合作及強化橫向聯繫之基礎下，以維護桃園地區治安及打擊犯罪工作為共同目標，通力合作，善盡執法機關之責任，守護國家社會的長治久安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃檢召開114年度檢警聯席會議 8業務列防治重點