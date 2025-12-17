影／女清潔員慘死 舅舅淚崩：下半身粉碎需動用5位大體修復師

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒後，昨開車撞死擔任清潔員僅兩個月的23歲陳姓女子，據安平區酒吧店員表示，鄭走進店裡看起來就蠻醉的，要離開時有問要幫忙叫車或代駕嗎，但鄭並未理會就跟朋友邊講話邊離開。陳女舅舅指出，「她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師、我真的很崩潰，眼淚一直掉」。

台南市議員林依婷在臉書表示會協助家屬，陳女舅舅回應，請議員跟他們聯繫，也在臉書指出，「我們不會輕易放過那位鄭姓駕駛」；陳女舅舅寫下「那個女孩是我的姪女，她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋」。

據了解，垃圾車駕駛張姓男子就是陳女男友，2人認識約半年，在3個月前展開交往，張引薦陳女到清潔公司工作，擔任他的隨車員；陳女在環保公司從清晨6點上班到中午12點，下班後還去茶飲店打工到晚上9點，為了夢想，非常辛苦努力，IG寫下「努力存錢前去考駕照」。

公司同事稱讚陳女認真又親切，表示原想她這麼年輕，可能遇到不理性民眾挨罵不適應，結果她服務很認真，也會主動幫老弱婦孺提垃圾、非常親切，從未遲到或睡過頭，讓人很安心。陳女張姓男友昨痛哭說當時按規定在垃圾車停車處放置三角錐，女友走到車後查看是否有回收物品，卻突然被車衝撞，夾在兩車間，他無法將人救出，趕緊報案。

鄭傳吉昨上午8時許駕駛汽車沿安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路旁收運垃圾的垃圾車，陳姓女隨車清潔員走向車尾準備作業時被撞，夾在兩車中間，消防隊到場檢查已明顯死亡未送醫；鄭的酒測值高達每公升0.95毫克，目擊者說，鄭受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說「有請代駕沒開車」。

據了解，鄭就是車主，開自己的賓士車，監視器拍下他走出酒吧後，上車前還跟朋友有說有笑；據安平區這間酒吧店員表示，鄭在昨晨5時許走進店裡看起來就蠻醉的，應該是第一次來，之前沒見過，要離開時有問要幫忙叫車或代駕嗎，但鄭並未理會就跟朋友邊講話邊離開。

網友起底鄭的身分、照片，瘋傳並出征臉書、IG，Google Maps，也搜出鄭傳吉於「591租屋網」出售南科園區附近的千萬透天厝，加入賣家手機，查證LINE確實是鄭，質疑鄭是否欲脫產拒賠被害者家屬，發文呼籲「老闆準備賣房子了，拜託台南人不要跟他買，讓法院強制執行賠償給被害者家屬」、「你直接把兩個家庭都摧毀，無論如何都挽回不了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康