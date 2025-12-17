影／女警被砍求救竟失靈？台南換發警政署數位無線電爆死角多

台南市6日晚間發生女警遭斧頭砍傷事件，傳出女警2度呼叫支援卻發不出訊號。議員批今年8月換發新的數位警用無線電系統，發生「嚴重死角」問題，基層員警也反映不好用，尤其室內訊號有夠爛常收不到，恐危及員警安全；市警局說，統計全市約400多處地方訊號不良，已爭取警政署「一分局一中繼台」，已同意先設5處從9處擴增到14處，並配置50部雙向擴大器（BDA），以改善通訊死角。

市議會上午審查警察局明年度總預算，議員蔡宗豪指出，中央統一汰換全國警用無線電系統，台南市列入第三期導入，今年8月全面更換新設備，原本期待通訊品質大幅提升，實際使用狀況卻與期待落差甚大。月初發生的女警遭斧頭砍傷案件，更凸顯問題的嚴重性。

蔡宗豪直言，女警第一時間確實按下無線電求援，但內容未能被清楚接收，基層警察不是「白老鼠」，無線電是攸關生死的基本裝備，必須在品質成熟、測試完整後，才能交付第一線使用。他形容，若配發一把打不出子彈的槍；同樣地，無線電若只能發出聲音卻無法清楚傳遞內容，實際效用甚至不如直接使用通訊軟體聯絡。

他指出，女警遭攻擊的地點位於市區，連市中心都出現通訊不清的狀況，警察局事後卻回應「可能是警員過於緊張誤觸設備」，這樣的說法對基層極不尊重。即便緊張是人之常情，但問題核心仍在系統本身，包括基地台設置密度不足、室內涵蓋能力薄弱。舊系統全面汰換後，新系統卻未見明顯改善，中央投入數十億元預算，成效是否真正反映在警政效率與安全上，值得嚴肅檢視。

基層員警反映，更換數位無線電後，市內仍常出現收不到訊號的情形，有些路段也無法涵蓋，在處理家暴、糾紛或搜索勤務時，往往必須進入室內空間，當事人若酒後失控、持械反抗，一旦無法即時通聯，恐對第一線執勤安全形成實質威脅。

市警局後勤科代理科長郭乃榮說明，警用無線電數位化後出現的通訊問題，某種程度與當年4G轉換5G時期相似，最大缺失在於「室內收訊不良」。為改善現況，警察局朝兩項方向，一是提高中繼台設置密度，二是增設BDA（雙向放大器）作為輔助設備，其功能類似民間電信業者在收訊死角使用的強波器。

郭乃榮指出，舊有類比設備零件早已停產，多數設備老舊、效能不足，已不敷使用，才必須全面汰換。警政署推動的數位無線電標案已執行多年，台南屬第三期導入，北部縣市早在前兩期上線，相關通訊問題並非台南獨有，其他縣市與基層社群早已有大量反映。

他強調，數位無線電的優點在於可透過中繼站轉播，即便偏遠地區通話，也能回傳至市區甚至警察局，但致命缺點正是室內穿透力差，成為目前最困擾基層的痛點。

至於女警被砍，從後端系統回放來看，女警當時的聲音其實有進入系統，但人在高度緊張時語速會加快，原本10秒的內容可能在3秒內講完，接收端難以辨識，重複呼叫兩次後，派出所固定台才成功接收並通報勤務中心，隨即啟動支援。

郭乃榮說，現階段台南市僅設置9座固定中繼站、2座臨時中繼站，以及僅在海安派出所地下停車場設置1座BDA，市警局已建議至少增設至16座（一個分局設一座），相關需求已報請警政署。中繼站依功能不同，每座造價約250萬元至800萬元不等。