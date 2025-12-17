快訊

洲美快速道路3車追撞 遭撞駕駛茫然：配合車流減速就被撞

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子今早駕駛汽車行經台北市洲美快速道路，因不明原因追撞一輛休旅車後再碰撞一輛廂型車，林致林男面部擦挫傷、休旅車駕駛頭部擦傷，2人送醫治療無大礙，廂型車駕駛則無傷，警方介入後確認3人酒測值為0，相關肇責等案情待查。

警方調查，55歲林男今早7時35分駕車沿洲美快速道路往淡水方向行駛，突追撞右前方休旅車車尾，又左偏碰撞左前方廂型車，事故導致林男面部擦挫傷、休旅車駕駛47歲馬男頭部擦傷，2車車頭、車尾分別嚴重毀損，廂型車駕駛47歲周男則人車無礙。

據悉，案發後林男、馬男受傷但意識皆清醒無大礙，救護人員將2人送往台北馬偕治療，警方介入後確認3人酒測值為0，林男因嘴巴受傷需要縫合，上午暫未能詢問還原事發經過，馬男、周男則表示，案發時前方車流漸多，他們剛減速配合，就遭後方車輛追撞，對於案發經過一片茫然。

警方表示，經查3人未酒駕，車籍、駕籍皆正常，將待林男狀況恢復後進一步調查釐清事發經過，後續依規定辦理；呼籲駕駛人上路應隨時注意車前狀況，適時減速維護交通安全。

林姓男子今早駕駛汽車行經台北市洲美快速道路，因不明原因追撞一輛休旅車後再碰撞一輛廂型車。圖／讀者提供
