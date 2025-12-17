偽造車牌最高罰7萬2！桃警AI執法揪真號假牌、偽造試牌

桃園市一名朱姓男子日前駕車行經桃園區永安路，因車輛懸掛「真號假牌」遭巡邏員警車上AI巡防系統示警攔查，警方一查發現朱男無照駕駛，且車主並非朱男。全案涉及懸掛偽造車牌、無照駕駛及車主交付責任三重違法情事，警方將依法加重處罰。

桃園市警察局統計，今年1至11月共舉發8744件違反道路交通管理處罰條例第12條違規，較去年同期5167件大幅增加3577件，增幅高達69.2%。今年9月30日使用偽（變）造車牌，實施新制加重處罰，統計實施至11月30日桃園市舉發1633件，較去年同期的1300件增加333件，增幅高達25.6%。

桃園市警局交通警察大隊直屬中隊日前巡邏行徑桃園區永安路時，車上的AI巡防系統主動示警，偵測到一輛自小客車車牌樣式異常。員警隨即攔停該車，駕駛朱男無法出示駕照，確認為無照駕駛，且該車登記車主林男並非現場駕駛。進一步檢查，發現該車懸掛的車牌雖與登記號碼相符，但樣式材質與官方製式不同，為自行製作的「真號假牌」。

警方當場依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款「使用偽造、變造或曚領之牌照」舉發，並依法移置車輛；全案涉及懸掛偽造車牌、無照駕駛及車主交付責任三重違法情事，警方除依法開罰外，並強調相關罰則將會依新法加重處罰。

此外，員警在執行勤務時於八德區中華路，亦查獲一件黃男駕駛懸掛偽造「試車牌」的案件，證實無論是一般自用車號牌，或是特定用途的試車牌，只要車牌來源不合法，AI科技執法皆能夠精準識別。

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振指出，即使車號正確，只要車牌非監理機關製發，即屬偽造車牌。根據新制，使用偽（變）造車牌，車主罰新台幣7萬2000元；若非車主駕駛人，併罰3萬6000元；若屬偽造他車號牌、造成傷亡或10年內再犯者，得沒入車輛；此外，無照駕駛人將處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，而車主若明知或可得而知駕駛人無照仍交付車輛，亦處相同罰鍰。