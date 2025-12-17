影／香酥鴨老闆撞死女清潔員…連夜酒駕移動軌跡曝 警追有無同車者

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉昨高速酒駕撞死正在收垃圾的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克遭收押；警方調閱監視器，初步確認他昨天凌晨先去中西區一間酒吧，4時許再去安平區另一間酒吧喝到天亮，目前持續追查還有沒有到其他地方飲酒、有無同車者。

警方調查，依據鄭的行車軌跡，昨天凌晨先去中西區的一間酒吧，4時許再去安平區另一間酒吧，至少去了二間酒吧，且都自己開車，直到喝到天亮才離開；據了解，鄭的住家在安南區，加上他的香酥鴨店原本就公告這二天休息，研判他15日晚間就開始徹夜狂歡到天亮再返家。

依據道路交通管理處罰條例第35條第7項、第8項，本案「汽機車所有人」、「年滿18歲之同車乘客」都要連坐開罰，警方將確認有那些人跟鄭傳吉一起飲酒、是否有搭上他的車，中途下車，鄭是否為肇事賓士車的車主，車主有無明知鄭飲酒而不予禁止駕駛，依法開罰。

鄭傳吉在安平區賣香酥鴨，小有名氣，上過美食節目，其店家臉書提到，主打獨家中藥熟成入味，要顛覆顧客對鴨的刻板印象，店外牆面還寫有「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」等標語；鄭酒駕撞死陳女，網友起底鄭的身分、照片，瘋傳並出征臉書、IG、嚴厲譴責。

目前Google Maps上鄭的店名已被炎上改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-垃圾安平總店更改地址至法務部矯正署臺南看守所」，網友也查出他有打人傷害前科，判賠3萬元，怒火持續中；警方擔心其店面遭到有人潑漆砸店、私刑正義，目前加強巡邏。

網友還搜出鄭傳吉於「591租屋網」出售南科園區附近的千萬透天厝，並加入賣家手機，查證LINE確實是鄭，質疑鄭是否欲脫產拒賠被害者家屬，發文呼籲「老闆準備賣房子了，拜託台南人不要跟他買，讓法院強制執行賠償給被害者家屬」、「你直接把兩個家庭都摧毀，無論如何都挽回不了」。

鄭傳吉昨上午8時許駕駛汽車沿安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路旁收運垃圾的垃圾車，隨車清潔員陳姓女子走向車尾準備作業時被撞，夾在兩車中間，消防隊到場檢查已明顯死亡未送醫；目擊者說，鄭受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說「有請代駕沒開車」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康