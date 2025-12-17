聽新聞
積蓄熱能復燃 高雄大發工業區工廠火警延燒19小時撲滅
高雄市大發工業區禹青企業公司昨天發生加熱爐爆炸火警，火勢延燒7小時獲控制，但廠內積蓄熱能再冒火舌，消防隊利用重機具破壞廠房散熱灌水，直到今天清晨6時許終獲撲滅。這場火警共延燒19小時。
禹青企業公司在高雄市大發工業區華東路設廠42年，生產塑膠隔熱板、保麗龍餐具，2010年8月也曾發生大火，當年延燒10小時才滅火。
昨天上午11時30分，禹青企業生產塑膠板的廠房突然傳出爆炸聲響，火舌隨即延燒廠內囤積的聚丙烯、聚苯乙烯塑膠板原料及成品等易燃物，致火勢一發不可收拾，燃燒面積約5000平方公尺。消防局出動大批人車接力滅火，昨天直到晚間6時10分，控制火勢。
不過，由於廠內積蓄熱能，昨晚大火持續燃燒，消防局動員民力，以重機具鑽破牆面灌水滅火，直到今天上午6時16分撲滅火勢，目前正持續殘火處理，未造成傷亡。
