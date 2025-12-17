快訊

影／淡水大叔手持斧頭路旁跳舞 網友戲稱：太陽黑子影響？

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水昨天陽光普照氣溫宜人，中正東路某超商門前有1個中年男子踩著輕盈步伐、口中念念有詞手舞足蹈狀似非常愉悅，但手中揮舞的斧頭嚇到旁人，錄影貼網並報案，大批員警獲報趕抵，衛生局評估後強制送醫。

該名55歲男子昨天中午12時許在車水馬龍的大馬路旁自言自語跳舞，拿1把小斧頭在兩手之間花式交替拋接，有時則對著空氣揮舞，令民眾心生恐慌報警並隔著超商玻璃窗拿出手機錄影。

警方獲報出動6、7名員警趕抵，中年男子交出斧頭自稱只是到超商買東西，隨後被帶回派出所調查。據了解他住附近，有竊盜前科，沒有身心科就醫紀錄，由於答非所問難以溝通，警方通報救護人員到場協助，經衛生局評估後安排強制送往淡水馬偕醫院檢查。

後續將依違反社會秩序維護法第63條裁罰，無正當理由攜帶具有殺傷力器械，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。民眾將影片上傳社群平台，網友戲稱該不會受太陽黑子影響，因為近期天文界發現10年來最巨大的太陽黑子群，恐產生地磁風暴影響通訊，據稱有些敏感體質的人容易頭痛。

新北市淡水中正東路某超商門前，昨天有1個中年男子揮動斧頭跳舞嚇到旁人，警方獲報趕抵喝令交出斧頭，後來經衛生局評估安排強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水中正東路某超商門前，昨天有1個中年男子揮動斧頭跳舞嚇到旁人，警方獲報趕抵喝令交出斧頭，後來經衛生局評估安排強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水中正東路某超商門前，昨天有1個中年男子揮動斧頭跳舞嚇到旁人，警方獲報趕抵喝令交出斧頭，後來經衛生局評估安排強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水中正東路某超商門前，昨天有1個中年男子揮動斧頭跳舞嚇到旁人，警方獲報趕抵喝令交出斧頭，後來經衛生局評估安排強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水中正東路某超商門前，昨天有1個中年男子揮動斧頭跳舞嚇到旁人，警方獲報趕抵喝令交出斧頭，將人帶回派出所。後來經衛生局評估安排強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水中正東路某超商門前，昨天有1個中年男子揮動斧頭跳舞嚇到旁人，警方獲報趕抵喝令交出斧頭，將人帶回派出所。後來經衛生局評估安排強制送醫。記者林昭彰／翻攝

衛生局 馬偕醫院 超商

