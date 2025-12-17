信義區富陽街虐貓案…動保處列飼主黑名單 1犬9貓開放認養
台北市信義區富陽街公寓日前發生虐待動物案件，北市動保處緊急安置1隻犬、9隻貓，並且公告送養人領回或開放認養，同時於15日依飼主違法動保法，列為黑名單禁止認養動物及飼養犬貓。
動保處說，該案飼主違反動保法的未提供寵物妥善照顧處分，因此沒入所有動物，並將飼主列入黑名單，禁止飼主認養收容所動物及飼養犬貓。動保處已依動物保護法公告，請原送養人領回或開放認養，飼主涉及動保刑案部分已由台北市政府警察局偵辦。
動保處表示，截至11月28日從該案富陽街公寓中緊急安置10隻動物，包含1隻犬及9隻貓，經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況已穩定，昨日已依動物保護法規定點交公告，而這些犬貓都是涉案飼主從網路上認養而來。
動保處呼籲，原本送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領的犬及貓，將擇期開放認養。
有鑒於該案，涉案人的寵物都是由網路自行認養，動保處提醒，民間送養動物前，除應依動物保護法完成寵物登記外，務必先至「寵物登記管理資訊網」查詢欲認養者，是否因違法被列為黑名單，送養動物時更建議要訂定動物認養契約。
動保處補充，契約明訂5個注意事項，分別是明確的「認養人與動物資訊」、「認養動物的條件」、「寵物登記與絕育的要求」、「合理的後續追蹤及違約金額度」、「法規及動物保護教育」，以避免遇到不良認養人，並保障動物後續有獲得妥善照顧。
