快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

信義區富陽街虐貓案…動保處列飼主黑名單 1犬9貓開放認養

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市信義區富陽街公寓日前發生虐待動物案件，北市動保處緊急安置1隻犬、9隻貓，並且公告送養人領回或開放認養，同時於15日依飼主違法動保法，列為黑名單禁止認養動物及飼養犬貓。

動保處說，該案飼主違反動保法的未提供寵物妥善照顧處分，因此沒入所有動物，並將飼主列入黑名單，禁止飼主認養收容所動物及飼養犬貓。動保處已依動物保護法公告，請原送養人領回或開放認養，飼主涉及動保刑案部分已由台北市政府警察局偵辦。

動保處表示，截至11月28日從該案富陽街公寓中緊急安置10隻動物，包含1隻犬及9隻貓，經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況已穩定，昨日已依動物保護法規定點交公告，而這些犬貓都是涉案飼主從網路上認養而來。

動保處呼籲，原本送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領的犬及貓，將擇期開放認養。

有鑒於該案，涉案人的寵物都是由網路自行認養，動保處提醒，民間送養動物前，除應依動物保護法完成寵物登記外，務必先至「寵物登記管理資訊網」查詢欲認養者，是否因違法被列為黑名單，送養動物時更建議要訂定動物認養契約。

動保處補充，契約明訂5個注意事項，分別是明確的「認養人與動物資訊」、「認養動物的條件」、「寵物登記與絕育的要求」、「合理的後續追蹤及違約金額度」、「法規及動物保護教育」，以避免遇到不良認養人，並保障動物後續有獲得妥善照顧。

同樣為緊急安置的三花貓，年齡落在6到7個月。
同樣為緊急安置的三花貓，年齡落在6到7個月。
民國114年8月16日緊急安置的白底虎斑貓，年約6到7個月。圖／台北市動保處提供
民國114年8月16日緊急安置的白底虎斑貓，年約6到7個月。圖／台北市動保處提供

虐待動物 認養 寵物

延伸閱讀

世界強化免疫日 新北動保處分享3招守護毛寶貝健康

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

茶聚加盟主虐打15歲老柯基 網出征牙醫配偶批罪人...他深夜再發聲明

虐打15歲老柯基 北市動保處：送動物醫院驗傷

相關新聞

高雄楠梓混凝土預拌車左轉肇事 直行機車騎士遭輾死亡

高雄市楠梓區今天上午發生死亡車禍，胡姓男子駕駛混凝土預拌車，左轉時疑未禮讓直行機車，機車騎士林姓男子急煞人車倒地，遭輾過...

積蓄熱能復燃 高雄大發工業區工廠火警延燒19小時撲滅

高雄市大發工業區禹青企業公司昨天發生加熱爐爆炸火警，火勢延燒7小時獲控制，但廠內積蓄熱能再冒火舌，消防隊利用重機具破壞廠...

國道警處理交通事故慘挨撞 「紅斑馬」車尾全毀…1人受傷送醫

國道一號南向317.5公里台南路段今凌晨3點多發生一起車禍事故，國道警方接獲趕往現場處理時，車輛停放在事故地點警戒，孰料...

男酒駕撞死清潔員…列民眾黨特約商家 台南市黨部深夜發聲明

台南一名48歲鄭姓男子昨在安平區酒駕撞死23歲女清潔員，事發後引起大批網友氣憤，鄭男不僅被起底是安平知名鹽酥鴨店老闆，更...

信義區富陽街虐貓案…動保處列飼主黑名單 1犬9貓開放認養

台北市信義區富陽街公寓日前發生虐待動物案件，北市動保處緊急安置1隻犬、9隻貓，並且公告送養人領回或開放認養，同時於15日...

國3北向近中興交流道小貨車和施工緩撞車追撞事故 剩路肩可通行

高速公路局表示，國道3號北向225K近中興交流道，有1輛小貨車和1輛施工緩撞車追撞事故，占內外車道。根據警廣即時路況，剩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。