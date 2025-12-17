快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

高雄大寮鐵皮屋凌晨火警 3移工獲救…其中2人逾期身分曝光

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，3名外籍移工租住的鐵皮屋遭火吞噬，屋前的攤位也付之一炬，1人嗆傷送醫，已無大礙；另2名越南籍移工經查出是失聯移工，未受傷。確實起火原因由消防局調查。

今天凌晨4時38分，高雄市消防局據報，大寮區大明街發生火警，警、消趕赴火場，大火延燒鐵皮屋和屋前攤位，消防隊立即出水滅火。

當時租住鐵皮屋的印尼籍移工那威和越南籍的武姓、阮姓2男子受困。警消合力救援，那威因吸入濃煙嗆傷，送小港醫院治療，所幸無生命危險，2名越南籍男子未受傷。

消防隊於凌晨5時許撲滅火勢，調查可能的起火原因時，發現阮姓、武姓2男子是失聯移工；阮姓男子的居留期限只到2020年12月、武姓男子到2023年7月。2人逾期居留，警詢後，依違反入出國及移民法移送移民署專勤隊等待遣返。至於詳細起火原因，將由消防局調查。

高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，鐵皮屋與攤位遭大火吞噬。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，鐵皮屋與攤位遭大火吞噬。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，鐵皮屋與攤位遭大火吞噬。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，鐵皮屋與攤位遭大火吞噬。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，鐵皮屋與攤位遭大火吞噬。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，鐵皮屋與攤位遭大火吞噬。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，鐵皮屋與攤位遭大火吞噬。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，鐵皮屋與攤位遭大火吞噬。記者林保光／翻攝

失聯移工 越南 移民署

延伸閱讀

小心沒保固！蝦皮買電池竟火警 買家提告原廠求償敗訴

燃燒5千平方公尺！高雄大發工業區火警濃煙竄天 延燒近7小時才控制

高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命

大發工業區塑膠工廠大火 環保局揭起火原因「加熱爐爆炸」

相關新聞

高雄楠梓混凝土預拌車左轉肇事 直行機車騎士遭輾死亡

高雄市楠梓區今天上午發生死亡車禍，胡姓男子駕駛混凝土預拌車，左轉時疑未禮讓直行機車，機車騎士林姓男子急煞人車倒地，遭輾過...

積蓄熱能復燃 高雄大發工業區工廠火警延燒19小時撲滅

高雄市大發工業區禹青企業公司昨天發生加熱爐爆炸火警，火勢延燒7小時獲控制，但廠內積蓄熱能再冒火舌，消防隊利用重機具破壞廠...

國道警處理交通事故慘挨撞 「紅斑馬」車尾全毀…1人受傷送醫

國道一號南向317.5公里台南路段今凌晨3點多發生一起車禍事故，國道警方接獲趕往現場處理時，車輛停放在事故地點警戒，孰料...

男酒駕撞死清潔員…列民眾黨特約商家 台南市黨部深夜發聲明

台南一名48歲鄭姓男子昨在安平區酒駕撞死23歲女清潔員，事發後引起大批網友氣憤，鄭男不僅被起底是安平知名鹽酥鴨店老闆，更...

信義區富陽街虐貓案…動保處列飼主黑名單 1犬9貓開放認養

台北市信義區富陽街公寓日前發生虐待動物案件，北市動保處緊急安置1隻犬、9隻貓，並且公告送養人領回或開放認養，同時於15日...

國3北向近中興交流道小貨車和施工緩撞車追撞事故 剩路肩可通行

高速公路局表示，國道3號北向225K近中興交流道，有1輛小貨車和1輛施工緩撞車追撞事故，占內外車道。根據警廣即時路況，剩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。