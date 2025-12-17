高雄大寮鐵皮屋凌晨火警 3移工獲救…其中2人逾期身分曝光

高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，3名外籍移工租住的鐵皮屋遭火吞噬，屋前的攤位也付之一炬，1人嗆傷送醫，已無大礙；另2名越南籍移工經查出是失聯移工，未受傷。確實起火原因由消防局調查。

今天凌晨4時38分，高雄市消防局據報，大寮區大明街發生火警，警、消趕赴火場，大火延燒鐵皮屋和屋前攤位，消防隊立即出水滅火。

當時租住鐵皮屋的印尼籍移工那威和越南籍的武姓、阮姓2男子受困。警消合力救援，那威因吸入濃煙嗆傷，送小港醫院治療，所幸無生命危險，2名越南籍男子未受傷。