高雄大寮鐵皮屋凌晨火警 3移工獲救…其中2人逾期身分曝光
高雄市大寮區大明街今天凌晨發生火警，3名外籍移工租住的鐵皮屋遭火吞噬，屋前的攤位也付之一炬，1人嗆傷送醫，已無大礙；另2名越南籍移工經查出是失聯移工，未受傷。確實起火原因由消防局調查。
今天凌晨4時38分，高雄市消防局據報，大寮區大明街發生火警，警、消趕赴火場，大火延燒鐵皮屋和屋前攤位，消防隊立即出水滅火。
當時租住鐵皮屋的印尼籍移工那威和越南籍的武姓、阮姓2男子受困。警消合力救援，那威因吸入濃煙嗆傷，送小港醫院治療，所幸無生命危險，2名越南籍男子未受傷。
消防隊於凌晨5時許撲滅火勢，調查可能的起火原因時，發現阮姓、武姓2男子是失聯移工；阮姓男子的居留期限只到2020年12月、武姓男子到2023年7月。2人逾期居留，警詢後，依違反入出國及移民法移送移民署專勤隊等待遣返。至於詳細起火原因，將由消防局調查。
