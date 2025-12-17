與直播主女友共同拒絕認罪及和解 王大陸偷查個資案再開庭

新北地方法院今天就藝人王大陸偷查個資案再度開庭，今天合議庭共傳喚王大陸、其直播主女友闕沐軒，以及台北市刑大偵三隊前代理隊長劉居榮。由於日前劉曾供稱，自己因王懷疑被騙錢向他報案、辦案，才巧立名目偷查閃兵集團首腦陳志明個資及在監情形，今天法官開庭可能是為比對雙方說詞差異。

全案先前開庭時，共犯車商小游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊及其小弟3人均當庭認罪，並願意與2名被害人和解。但後來王大陸和闕沐軒都開拒絕認罪作無罪答辯，辯稱自己擔心閃兵被騙錢，於是要找陳男和與闕友有投資糾紛的潘男，並未要求游、陳等人違法偷查陳、潘2人個資。

日前開庭時，王大陸辯稱曾告知中間人不用再尋找綽號「黑哥」的陳志明行蹤，但強調對話間僅稱陳男為「黑哥」或「小黑」，並不足以辨識其身分故未違反個資法，拒絕與陳男和解。

劉居榮雖坦承以不實名義登入警政署智慧分析決策支援系統，查詢陳志明個資，但對於檢方起訴他洩密及違反個資法部分則予以否認。