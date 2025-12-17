北市公車撞死腳踏車騎士 公運處說話了

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市中正區昨天晚間6時多發生公車撞腳踏車騎士案件，造成騎士死亡。台北市交工局表示，全案由地檢署調查，但造成死亡就會開罰，若確定肇因為公車司機造成，就會開罰9萬元並吊扣牌照一個月。

警方調查，昨晚6時40分，中正區重慶南路、忠孝路口發生公車與腳踏車事故，當時59歲趙姓公車駕駛在重慶南路北往南方向直行時，與西往東直行的約70歲女性腳踏車騎士碰撞，女騎士遭捲入車底，胸部受重創，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍不治身亡。

警方表示，經查趙男酒測值為0，案發時已有橫向行人過路，初步不排除趙男車輛搶黃燈過路，仍待確切調查肇事原因及案發經過仍待調查釐清。

北市公運處業務稽查科長梁筠翎表示，全案會先由地檢署調查偵辦，若有造成死傷，會由公路法裁罰。若全案確定肇因為公車業者造成，該一年內發生一次就是開罰9萬元並吊扣牌照一個月，第二次則是罰9萬元並吊扣二個月，第三次則是罰9萬元並吊扣三個月。

救護人員到場時，腳踏車騎士受困公車底，脫困時已無呼吸心跳，送往台大醫院搶救仍回天乏術。圖/讀者提供
公車駕駛 開罰 腳踏車

