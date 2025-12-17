國道警處理交通事故慘挨撞 「紅斑馬」車尾全毀…1人受傷送醫
國道一號南向317.5公里台南路段今凌晨3點多發生一起車禍事故，國道警方接獲趕往現場處理時，車輛停放在事故地點警戒，孰料卻遭小客車追撞，導致警車車尾嚴重受損，小客車車頭幾乎全毀，所幸當下員警並未受傷，僅小客車駕駛輕傷送醫。
國道警方調查，今凌晨3點多編號483巡邏車前往國道1號南向317.6公里處理內側車道交通事故時，車輛停放在事故點後方，並開啟昇降警示燈協助警戒，但遭後方35歲楊姓駕駛的小客車撞擊，疑因楊男未注意車前狀況肇事。
事發後，楊男因輕傷送醫診治，所幸當下國道員警並未受傷，全案在凌晨3時26分排除，全線恢復通車，詳細車禍事故原因仍待僅一步調查釐清。
國道警方也呼籲，用路人開車時務必注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度仰賴駕駛輔助系統，確保他人與自身用路安全。
