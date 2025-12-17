男酒駕撞死清潔員…列民眾黨特約商家 台南市黨部深夜發聲明

台南一名48歲鄭姓男子昨在安平區酒駕撞死23歲女清潔員，事發後引起大批網友氣憤，鄭男不僅被起底是安平知名鹽酥鴨店老闆，更有網友發現該店是台灣民眾黨台南市黨部特約商家，引發質疑，民眾黨台南市黨部昨深夜也緊急發聲明，強調「堅持酒駕零容忍」。

民眾黨台南市黨部指出，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，並用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，市黨部也深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南市黨部說明，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨部黨務運作、組織或人員管理無關，對於事故發生深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命殞落，竟被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作。

民眾黨台南市黨部呼籲，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息，市黨部也尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，毋枉毋縱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康