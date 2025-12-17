快訊

男酒駕撞死清潔員…列民眾黨特約商家 台南市黨部深夜發聲明

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一名48歲鄭姓男子昨在安平區酒駕撞死23歲女清潔員，事發後引起大批網友氣憤，鄭男不僅被起底是安平知名鹽酥鴨店老闆，更有網友發現該店是台灣民眾黨台南市黨部特約商家，引發質疑，民眾黨台南市黨部昨深夜也緊急發聲明，強調「堅持酒駕零容忍」。

民眾黨台南市黨部指出，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，並用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，市黨部也深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南市黨部說明，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨部黨務運作、組織或人員管理無關，對於事故發生深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命殞落，竟被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作。

民眾黨台南市黨部呼籲，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息，市黨部也尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，毋枉毋縱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南安平鹽酥鴨店老闆昨酒駕撞死23歲清潔員，事後遭起底該店為民眾黨台南市黨部特約商家，引發質疑，民眾黨台南市黨部昨深夜緊急發聲明澄清。圖／讀者提供
台南安平鹽酥鴨店老闆昨酒駕撞死23歲清潔員，事後遭起底該店為民眾黨台南市黨部特約商家，引發質疑，民眾黨台南市黨部昨深夜緊急發聲明澄清。圖／讀者提供

台灣民眾黨 台南 酒駕

相關新聞

國道警處理交通事故慘挨撞 「紅斑馬」車尾全毀…1人受傷送醫

國道一號南向317.5公里台南路段今凌晨3點多發生一起車禍事故，國道警方接獲趕往現場處理時，車輛停放在事故地點警戒，孰料...

男酒駕撞死清潔員…列民眾黨特約商家 台南市黨部深夜發聲明

台南一名48歲鄭姓男子昨在安平區酒駕撞死23歲女清潔員，事發後引起大批網友氣憤，鄭男不僅被起底是安平知名鹽酥鴨店老闆，更...

男酒駕撞垃圾車 清潔員身亡

台南市鄭姓男子疑徹夜飲酒後，昨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員僅兩個月的陳姓女子走向車尾時被撞，當場死亡...

基隆再傳死亡車禍 轎車擦撞機車再撞橋墩 駕駛人傷重送醫不治

張姓男子今晚開車行駛基隆市孝東路，在基隆港東岸聯外道路（台62甲線）匝道路口，疑失控先撞倒騎機車的女子，車頭再撞上高架道路的橋墩。消防人員將受傷女騎士送醫脫險，張男被救出時無呼吸心跳，送醫急救無效死亡；事故原因由警方調查中。

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

趙姓男子今傍晚6時許駕駛大南客運223路公車行經台北市中正區忠孝西路、重慶南路口，碰撞一輛橫向直行的腳踏車，年約70歲女...

高雄塑膠板廠爆炸 延燒7小時

高雄市大發工業區生產塑膠隔熱板的禹青企業公司廠房，昨爆炸起火，四十七名員工逃命，一人遭熱輻射波及腳受傷，火勢延燒七小時才...

