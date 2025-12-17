女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台南某鹽酥鴨店鄭姓負責人昨天涉嫌酒駕撞死23歲陳姓女性清潔員，台南地檢署依酒駕致死罪向台南地院聲請羈押獲准。死者的妹妹昨深夜在Threads悲痛發文，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？」尤其她看到新聞指鄭男經營的店面有警察巡邏保護，「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了」。

48歲鄭姓男子經營的鹽酥鴨店上過美食節目，小有名氣，他昨天上午8時許涉嫌酒後駕車，高速衝撞正在路旁收運垃圾的垃圾車，造成隨車的23歲陳姓女清潔員當場死亡。

陳女的妹妹在Threads發文，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？看到新聞說那個酒駕的酒還沒醒在睡覺，然後我們家屬一邊難過還要一邊處理剩下的事情。還看到新聞說那位鄭老闆的店有警察巡邏保護。我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了」。

日前基隆遭毒駕撞死老翁的女兒留言安慰打氣，「我們一起呼籲政府針對毒駕酒駕修法！希望這些人都能得到重罰」。

其他網友表示，「希望受害的女孩，再另一個世界不再感到害怕，離苦得樂」、「希望法律真的可以保障無辜的受害者得到應有的公理，而加害者得到應有的審判」、「絕對不要放過酒駕的人，酒駕根本是蓄意傷害謀殺」、「殺人兇手在補眠，被害者家屬卻徹夜難眠，這算什麼世界」、「每年都有酒駕、毒駕新聞，真的好自私，不知哪天會造成別人家庭破碎」、「多少條本該回家吃飯的命，被酒駕一腳油門送進歷史」、「還要多少的家庭破碎才能換來酒駕的死刑」、「無法說什麼，我母親也是被酒駕的拖板車司機送走的，但現在20多年了，心傷無法癒合」、「酒駕就是要重刑要呼籲幾次」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

48歲鄭姓男子涉嫌酒駕衝撞垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員不幸當場死亡。記者袁志豪／翻攝
48歲鄭姓男子涉嫌酒駕衝撞垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員不幸當場死亡。記者袁志豪／翻攝

