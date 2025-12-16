基隆再傳死亡車禍 轎車擦撞機車再撞橋墩 駕駛人傷重送醫不治

張姓男子今晚開車行駛基隆市孝東路，在基隆港東岸聯外道路（台62甲線）匝道路口，疑失控先撞倒騎機車的女子，車頭再撞上高架道路的橋墩。消防人員將受傷女騎士送醫脫險，張男被救出時無呼吸心跳，送醫急救無效死亡；事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚10時45分接獲報案，信義區孝東路和台62甲線匝道路口發生車禍，派遣人車前往救護。

消防人員到場時，看到1輛機車倒在孝東路旁，女騎士後腦勺受傷，意識清楚、送往基隆醫院急救脫險。56歲張男駕駛的黑色轎車，正面撞擊橋墩，車頭嚴重變形。張男昏迷在駕駛座，已無呼吸心跳，救出後送醫，醫師急救後宣告不治。

警方獲報到場測繪採證，釐清事故發生經過，員警檢視張男車內，並未發現有違禁物品，事故原因待進一步調查。